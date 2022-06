Il Napoli, nel senso della società di calcio, non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sull'inchiesta che vede il suo presidente, e proprietario, Aurelio De Laurentiis, indagato per falso in bilancio dalla Procura di Napoli a seguito dell'acquisto delle prestazioni sportive di Victor Osimhen.

L'operazione fu portata a termine nel 2020 e il Napoli spese ben 76 milioni di euro per acquistare il centravanti nigeriano dal Lille. Nell'affare furono inseriti anche alcuni calciatori della Primavera del Napoli che si trasferirono in Francia. Quei trasferimenti sono finiti nell'inchiesta sul caso plusvalenze su cui la procura sportiva, non quella giudiziaria, si è espressa dichiarando che non vi sono state irregolarità.

"L'inchiesta su De Laurentiis - ha dichiarato il giornalista de Il Mattino Leonardo Del Gaudio a Radio Kiss Kisss - è in parallelo con quella fatta dalla Procura di Lille in uno scenario da definire, l'accusa è chiara e va verificato se tutto sia andato per il verso giusto nel trasferimento di Victor Osimhen e dei tre Primavera Liguori, Manzi e Palmieri.

A Napoli l'attenzione nasce dopo il provvedimento d'assoluzione della giustizia sportiva, con l'esigenza di verificare se ci sia stata sovrafatturazione e se le operazioni siano avvenute realmente. Il contratto di compravendita di Osimhen è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza che sta lavorando in sinergia con i francesi per capire se ci sono altri elementi da iscrivere in sede di indagine".