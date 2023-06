“OSANNAPLES" ROMANZO ROCK DI UN SOGNO PSICHEDELICO”

di DEBORAH FARINA



PARTE DA NAPOLI IL TOUR DI PRESENTAZIONI DI “OSANNAPLES. ROMANZO ROCK DI UN SOGNO PSICHEDELICO” DI DEBORAH FARINA ED EDITO DA LFA PUBLISHER.

Dopo l’anteprima al “Salone Internazionale del Libro di Torino”, non poteva che iniziare da Napoli il tour di incontri e presentazioni di “Osannaples. Romanzo rock di un sogno psichedelico” di M. Deborah Farina, autrice e regista dell’omonimo film-documentario, quale sua visionaria trasposizione letteraria.

E non in una libreria qualsiasi, ma al Vomero, luogo da cui tutto ebbe inizio.

Dal racconto poetico, ai materiali filmici e tecnici, alla galleria di immagini con foto di scena e storiche, Il libro è una vera e propria immersione nella controcultura musicale, artistica e politica della Napoli tra gli anni Sessanta e Settanta, fino all'esplosione del Naples Power, a partire proprio dalle giovani band dei ragazzi del Vomero, collocati tra Piazza Vanvitelli e Piazza Bernini e a ridosso dei locali rock più in voga tra di loro, come il “Quick” in Via Cilea o il “Club 55” in Piazza Medaglie d’Oro.

La storia, raccontata proprio attraverso quel caleidoscopico universo di giovani artisti cresciuti all’ombra del Vesuvio e ispirati dalle nuove suggestioni sonore angloamericane, si intreccia e sviluppa in rivoli narrativi come fossero vicoli ideali: un romanzo rock, il sogno psichedelico di una generazione tra Avanguardia e Rivoluzione, in alcuni casi trasformato in realtà. Paradigmatica è quindi la storia degli OSANNA, focus della narrazione, band fondatrice del progressive-rock partenopeo e talent scout dei maggiori protagonisti del Movimento.

Nell’alternarsi tra piani reali e mondi onirici, personaggi surreali e visioni mistiche, in una sorta di suite progressiva, si compie il viaggio ciclico tra passato e presente.

Lino Vairetti, leader e co-fondatore del gruppo, ne rivoca le tappe, dai risvolti interiori, in un lungo excursus di scoperta musicale e ricerca anarchica.

Accanto a lui i membri storici degli Osanna (Lello Brandi, Massimo Guarino e il compianto Danilo Rustici) e quelli attuali (Gennaro Barba, Pasquale Capobianco, Enzo Cascella, Sasà Priore, Irvin Vairetti, Nello D’Anna), nei panni di Sacerdoti-Traghettatori dello spazio e del tempo; ad essi si alternano le testimonianze di un’epoca irripetibile (da Raffaele Cascone a Gianni Leone, da Pino Tuccimei a Giorgio Verdelli, Gino Aveta, tra gli altri), che vide eventi quali i tre giorni di musica del Be-In ai Camaldoli, organizzati dagli Osanna, i festival rock lungo la penisola, le realizzazioni di album seminali come “L’uomo”, “Palepoli”, “Milano calibro 9”.

Una lunga storia che oggi, dopo più di cinquant’anni, tra i fotogrammi, le pagine, i palchi e le kermesse, continua.

La prima presentazione sarà presso la LIBRERIA RAFFAELLO al Vomero Via Kerbaker 33, Napoli. Venerdì 23 Giugno 2023, h. 18:00.



Daniela Merola