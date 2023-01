Mentre si combatte ancora nei pressi di Soledar, la Russia, questo sabato, ha lanciato un nuovo pesante attacco missilistico sulle città di Kyiv, Kharkiv, Odessa, Kryvy Rih, Dnipro, Vinnytsia, Ladyzhyn, Burshtyn, Khmelnytsky...

Obiettivo dell'attacco gli impianti di produzione e distribuzione di energia, con gli oblast di Kiev e Kharkiv che sono risultati i più colpiti.

Secondo l'aeronautica delle forze armate ucraine, dei 30 missili lanciati dai russi, la difesa aerea ne ha abbattuti 25, tra Kh-101, Kh-555, Kh-59 e Kalibr.

Nell'attacco, a Dnipro, è stato distrutto un condominio di nove piani, dove sono state registrate almeno cinque vittime e decine di feriti, tra cui 12 bambini. Il sindaco Borys Filatov ha dichiarato che altre persone potrebbero però essere sepolte sotto le macerie, per cui il bilancio sopra riassunto è da considerarsi provvisorio.

Sul piano degli armamenti, anche se non è confermato ancora in via ufficiale, dovrebbero essere forniti carri armati di ultima generazione sia dalla Gran Bretagna che dalla Germania.