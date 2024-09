Al-Mawasi è una località a ovest di Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, che si affaccia sul Mediterraneo. Le migliaia di tende di fortuna che sono sorte in quell'area, in gran parte sulla sabbia, ospitano decine di migliaia di rifugiati gazawi. Quella, anche dall'esercito israeliano, è considerata una zona umanitaria.

#BREAKING Another massacre. 20 plus tents attacked by Israeli bombs in Al Mawasi, Khan Younis.



The population here is regularly 80,000. It now has more than 800,000 people clustered there. There is no “safe zone” anywhere. These are Gaza’s killing fields. pic.twitter.com/9f9skI6Mi7 — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) September 9, 2024

Nonostante ciò, il morale esercito dello Stato ebraico, nella notte, ha utilizzato alcuni dei suoi aerei per sganciarvi delle bombe che hanno causato l'ennesima strage.

Secondo l'Osservatorio euromediterraneo i caccia israeliani avrebbero sganciato tre bombe MK-84 (di fabbricazione americana), poco dopo la mezzanotte di martedì, seppellendo sotto la sabbia una ventina di tende con all'interno le famiglie che le occupavano.

Israel drove Palestinians into tents in the Al Mawasi area in Khan Yunis



Last night Israel bombed those tents as displaced Palestinians slept



Bombing so fierce it left craters meters deep



Families wiped out



Mass state murder

Terrorism



The Hague now.pic.twitter.com/PDHAA6SLEg — Howard Beckett (@BeckettUnite) September 10, 2024

Il bilancio non definitivo parla di 60 vittime, tra morti e feriti. I criminali israeliani, facendo leva sulla loro ben nota sfacciata impunità e sulla delinquenziale complicità dell'occidente, in base all'altrettanto ben noto motto di memoria fascista "ME NE FREGO", hanno giustificato l'ennesima carneficina dichiarando che l'attacco è stato portato nei confronti di tre importanti figure di Hamas, negando che dei civili siano stati uccisi... eppure anche chi sa poco o nulla di quanto sta accadendo a Gaza sa che, da mesi, l'area di Al-Mawasi è considerata una zona umanitaria, dove alloggiano - si fa per dire, viste le condizioni miserevoli cui sono costretti - decine di migliaia di civili.

Fin quando, il cosiddetto occidente democratico continuerà a sostenere questi assassini che si fanno scudo dell'essere ebrei per continuare a compiere un genocidio che nulla ha da invidiare a quello compiuto dai nazisti?