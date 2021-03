Alla fine degli anni '70, Giuseppe Alario, direttore Kodak per il mezzogiorno Italia, mi chiese di realizzare una ricerca fotografica su materiale Instant Kodak. Io accettai la sfida e con questa economica fotocamera in plastica, mi cimentati nella colossale impresa.

Negli anni settanta la Kodak iniziò la produzione di pellicole autosviluppanti denominate Instant Kodak, che a differenza delle Polaroid, erano rettangolari e l'immagine sulla superficie misurava 9 x 6,8 cm. Dopo aver perso però una battaglia di brevetti con la Polaroid Corporation, Kodak poi ha lasciato il business Instant Camera il 9 gennaio 1986 e tutto il materiale e le fotocamere furono ritirate dal mercato.

Queste fotografie che ho realizzato, sono frutto di varie manipolazioni ed esposizioni sulla stessa pellicola a sviluppo immediato.

Tutte le immagini furono esposte per la prima volta nello stand Kodak al "Fotocine 80" a Napoli e poi successivamente in varie mostre. Nessun altro fotografo ha mai realizzato con la fotocamera Kodak Instant una ricerca fotografica, quindi questo mio lavoro rimarrà per sempre nella storia della Kodak e dei suoi prodotti.



Augusto De Luca