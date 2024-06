La cantante soul siciliana, grande protagonista e finalista di The Voice Senior, è anche coautrice del brano.

La talentuosa cantante Soul siciliana Donata Brischetto, nota per la sua partecipazione alla stagione 2021/22 del celebre programma televisivo "The Voice Senior", presenta il suo primo singolo inedito, "The Real Me".

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, questo brano rappresenta un viaggio musicale e personale che mette in risalto la voce straordinaria e l'emozione profonda dell'artista.

Un amore innato per la musica Soul

"The Real Me" segna un momento significativo nella carriera di Donata, una cantante che ha coltivato il suo amore per il Soul, il Blues e il Rhythm and Blues sin da bambina, influenzata dai dischi di leggende come Etta James, Otis Redding e Aretha Franklin, portati a casa dal fratello dagli Stati Uniti.

Dopo una lunga pausa dedicata alla famiglia, Donata ha ripreso la sua carriera musicale con passione, esibendosi nei più prestigiosi hotel di Taormina.

L'incontro con il musicista Giovanni Scandurra ha rappresentato una svolta decisiva nella sua vita artistica e personale, ispirando proprio la creazione di "The Real Me".

Il brano

Il testo di "The Real Me", scritto in inglese, narra una storia di trasformazione e rinascita, ispirata dal vero amore che può rivoluzionare una vita. Questo brano è un inno al riscatto personale e alla riscoperta dell'autostima, temi che risuonano profondamente nella voce potente e autentica di Donata.

La canzone, una collaborazione tra Donata Brischetto e Giovanni Scandurra (musica) e Marcello Leanza (testo), è arricchita dagli arrangiamenti di Scandurra con il contributo di Pino Terranova al sax e Mario Pappalardo, che ha curato la sezione dei fiati.

La registrazione vocale è stata realizzata da Carlo Carbone e Gianluca Vecchio presso i MonoGravity Studios, mentre il missaggio e il mastering sono stati curati a Milano da Dario Giuffrida. La produzione esecutiva è stata seguita con dedizione da Giovanni Giuffrida.

Progetti futuri

Attualmente, Donata Brischetto sta collaborando con diversi musicisti su vari progetti, mettendo in mostra il suo talento sia come cantante che come coautrice. Il suo impegno costante nell'esplorare nuove sonorità e nel cercare l'innovazione continua a renderla una presenza di rilievo nel panorama musicale.

Il link su Spotify

Il link su Amazon Music

Il video clip su YouTube