Gli astronauti della Nasa Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, e l'astronauta della JAXA (l'agenzia spaziale giapponese) Soichi Noguchi, dovranno attendere ancora 24 ore per il lancio della navicella Dragon che, dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida, li porterà alla Stazione Spaziale Internazionale.

A causa delle condizioni atmosferiche, il troppo vento, il lancio previsto per sabato è slittato a domenica. Il vento, a dire il vero, non rappresentava un problema per la fase di lancio del razzo quanto per quella di ritorno. La coda della tempesta tropicale Eta, infatti, avrebbe rappresentato un rischio per il rientro del razzo Falcon 9, riutilizzabile per una nuova missione.

La nuova capsula Crew Dragon, soprannominata "Resilience" dal suo equipaggio, partirà quindi alle 19:27 (ora locale) di domenica (le 01:27 di lunedì in Italia).

Quella che partirà lunedì è da considerarsi la prima missione "operativa" per la navicella di SpaceX, dopo il lancio precedente che ha permesso all'azienda di Elon Musk di completare e superare a pieni voti la fase di test.

La nuova finestra di lancio, a meno di ulteriori rinvii, costringerà gli astronauti ad un "viaggio" che da circa otto ore durerà poco più di un giorno.

Il prossimo lancio è il primo dei tre programmati per la Dragon fino al 2021.