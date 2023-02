Bagni di vapore e cerimonie di benessere speciali per fuggire dal freddo invernale, festa degli innamorati e pacchetti esclusivi per celebrare il propri sentimenti



Monticello Brianza, Febbraio 2023 - Concedersi una pausa di relax dal rigido inverno non è mai stato così semplice! Monticello Spa&Fit, punto di riferimento del benessere in Lombardia a pochi chilometri da Milano, è luogo perfetto dove trovare rifugio nelle fredde giornate di febbraio, grazie alle sue numerose vasche riscaldate e ai percorsi di vapore che donano un immediato e rilassante tepore. Questo angolo di paradiso di oltre 5.000 mq immerso nella natura incontaminata offre anche l’occasione di ritagliarsi un momento intimo e speciale con la propria dolce metà, per celebrare e rinnovare le proprie promesse d’amore in occasione della giornata degli innamorati.

Per chi pensa quindi a un San Valentino indimenticabile, reso ancor più romantico dai rilassanti vapori delle calde acque e dalla natura incontaminata circostante, dall’11 al 17 febbraio Monticello Spa&Fit propone un ricco programma di cerimonie di benessere speciali, come “Armonie di Coppia”, dove vengono suonate le campane tibetane e il carillon Koshi per un rilassamento profondo, oppure “Savonage”, la storica cerimonia di Monticello SPA con uno scrub per il corpo e a seguire un trattamento con pregiato sapone nero che rende la pelle esfoliata e morbida. Da provare la “Thalasso Experience” una cerimonia che prevede un'immersione nella calda acqua della vasca rivitalizzante, seguita da uno scrub corpo a base di sale marino e dall’applicazione di una maschera viso Napkin con sale rosa dell’Himalaya, per un’emozionante esperienza di rigenerante benessere.

Tante anche le idee regalo per rinnovare le proprie promesse d’amore: gli esclusivi pacchetti benessere di Monticello Spa&Fit combinano ingressi SPA, massaggi, esperienze di gusto, trattamenti singoli e di coppia, regalando momenti ed emozioni indimenticabili. Per scoprire tutte le proposte e i costi: https://www.monticellospa.it/febbraio-e-san-valentino/

Per gli appassionati di fitness Monticello Spa&Fit si presenta come un vero e proprio paradiso: un’ampia area di oltre 1.000 mq attrezzata Technogym, due sale corsi e ampia offerta di corsi basati sulle più moderne tecniche di allenamento, dall’attività̀ cardiovascolare a quella aerobica, dal posturale ai vari corsi di tonificazione, dagli addominali alle attività̀ funzionali, fino ad arrivare ai corsi olistici, allo spinning o al corso di Acquagym iniziato proprio questo mese.

Per le famiglie con bambini domenica 26 febbraio è Family SPA Sunday. Grazie al grande successo riscosso nei mesi precedenti, l’ultima domenica di ogni mese viene riproposta l’offerta del Family SPA SUNDAY, con accesso esteso anche ai bambini dai 3 anni di età, nella zona vasche e nelle stanze relax del Centro, l’ultima domenica di ogni mese. Previste attività gratuite di intrattenimento per i bambini nella vasca rivitalizzante dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:30, comprensive di merenda dedicata.

CALENDARIO FEBBRAIO 2023

SABATO 18 FEBBRAIO: Beauty Day SPA

Prova gratuita dei prodotti beauty di Terme di Saturnia Natural Destination e Terme di Chianciano, dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00, con uno sconto speciale riservato del 30% sui prodotti in vendita.



GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO: Monticello Moon Party

Torna l’appuntamento più esclusivo di Monticello Spa&Fit, il Moon Party, che nella sua versione invernale è ancora più suggestivo: una serata magica con musica, DJ Set dalle 19:00 e show coreografici in sauna per un’indimenticabile esperienza di benessere sotto le stelle. Per l’occasione il Centro rimarrà aperto fino alle 24:00. Ingresso speciale serale a 35€.



DOMENICA 26 FEBBRAIO: Family SPA Sunday

Il 26 febbraio è Family SPA Sunday a Monticello Spa&Fit: una speciale giornata dove il benessere è rivolto a tutta la famiglia, con possibilità di accesso all’area SPA* anche per i bambini dai 3 anni di età. Il costo riservato ai bambini per l’intera giornata è di 20 €. *accesso consentito unicamente alla zona acque e alle stanze relax. Non è consentito l’ingresso negli ambienti caldi e caldo-umidi.



APERITIVO IN SPA

Tutte le sere è possibile acquistare e gustare a bordo vasca o nel Bistrot di Monticello Spa&Fit uno sfizioso aperitivo per godersi del tempo all’insegna del relax e del benessere, anche nel gusto. Da scoprire la nuova drink list frutto della speciale consulenza con Campari Academy e il signature drink Monticello Essence, ideato appositamente per Monticello Spa&Fit. E la domenica, un biglietto speciale che include ingresso serale alla SPA con uno sfizioso aperitivo da gustare in accappatoio.



AUFGUSS NIGHT

Ogni venerdì sera, dalle 19:00 alle 23:30, un intenso e variegato programma di Aufguss, in collaborazione con AISA, Associazione Italiana Saune e Aufguss, Durante la serata sarà possibile partecipare agli eventi in modalità textile free, con telo in cotone o in fibra naturale oppure indossando un costume in tnt, che verrà fornito gratuitamente a chi lo desidera.



CERIMONIE DI BENESSERE

Nell’ingresso è inclusa una Cerimonia di Benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata e un Aufguss. Le Cerimonie di Benessere sono fruibili tutti i giorni:

- dal lunedì a giovedì dalle ore 11 alle ore 20.30

- il venerdì dalle ore 11 alle ore 22.30

- il sabato dalle ore 10:30 alle ore 22:30

- la domenica dalle ore 10:30 alle ore 20.30

Le attività prenotabili sono, AUFGUSS, BAGNO SONORO, ICE SKIN, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA VISO AL MIELE, ORIENTAL BEAUTY CARE, SAVONAGE, SCRUB CORPO.

MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo. Monticello SPA è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.