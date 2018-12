A Daniele Mariotto il premio internazionale "Cristoforo Colombo" 2018 per il giornalismo

A soli 12 giorni di distanza dalla Cerimonia in cui - lo scorso 29 ottobre a Roma (presso la Biblioteca della Camera dei Deputati) - gli era stato conferito il Premio "Letizia Isaia" 2018 nella sezione dedicata alla comunicazione tramite "Social Media", Daniele Mariotto - giornalista, Corporate Manager ed esperto in strategie di marketing e comunicazione online - è stato insignito di un nuovo ed autorevole riconoscimento al merito professionale (in tal caso di matrice internazionale).

Nelle sontuose Sale del Palazzo del Governo a La Spezia (rinomata sede della Prefettura e della Provincia) ha infatti avuto luogo, lo scorso 10 novembre, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ufficiali nell'ambito della XXI edizione del Premio Internazionale "Artista dell'Anno"/"Cristoforo Colombo".

Organizzato dall'Unione Nazionale Scrittori ed Artisti - in collaborazione con la Federazione Unitaria Scrittori ed Artisti, il Comitato Nazionale "Cristoforo Colombo" di Genova ed il Magazine "EuroArte" e con l'attivo e determinante contributo di Stefano Tomà, Presidente della Giuria -, il Premio Internazionale "Artista dell'Anno" può ormai contare su un "network" operativo composto da un rilevante numero di Ambasciatori artisticamente presenti in numerose regioni italiane (si pensi - ad esempio - alla notevole mole di impegni e pubbliche relazioni che ha saputo sviluppare in Lombardia il celebre pittore, ritrattista e ottocentista, Ariedo Lorenzone) ed è attualmente in fase di espansione - anno dopo anno - anche in diversi Paesi europei (significativa a questo proposito - per citare la più originale - l'attività svolta in Spagna dal "vulcanico" attore Luis Fernandez de Eribe).

Molteplici e variegate sono le categorie per le quali il prestigioso riconoscimento internazionale viene conferito: si spazia infatti dal Cinema alla Musica, dalla Fotografia alla Televisione, dalla Letteratura al Giornalismo, dalla Moda alle Arti Visive, dalla Critica d'Arte all'Impegno Sociale. Vale la pena ricordare altresì che il Premio Internazionale "Artista dell'Anno"/"Cristoforo Colombo" - rappresentato da una pregiata pergamena - è stato assegnato (in tempi recenti) a "celebrities" del mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo tra cui ricordiamo Gianni Morandi o Gino Paoli, Carlo Cracco ed Albano Carrisi, Corrado Augias ed Antonella Clerici, Alessandra Amoroso e Marcella Bella, Ivana Spagna e Philippe Daverio, Maurizio Belpietro e Pietruccio Montalbetti (storico "frontman" del gruppo musicale "I Dik Dik").

Apprezzato per i suoi servizi giornalistici dedicati ai grandi eventi (culturali, artistici e di costume) di dimensione nazionale ed internazionale e per le stimate attività di consulenza e management - anche per conto di importanti Società - nel settore della comunicazione e marketing online, Daniele Mariotto è stato insignito del Premio "Cristoforo Colombo" 2018 nella categoria Giornalismo con una speciale menzione al merito professionale: in "nomination" con Mariotto nella medesima categoria - e destinatari dell'autorevole riconoscimento con una diversa menzione - Valeria Sorli (Direttore responsabile del Magazine "La Gente Che Piace"), Sabina Rivalta Dall'Aglio ("free lance" nota come esperta di moda e glamour), Massimo Moletti (collaboratore del periodico "DiTutto") ed Enrico Colombo (noto giornalista televisivo dell'emittente "TeleLiguriaSud").

Tra i premiati nelle varie categorie - in una Cerimonia solenne, ed al tempo stesso misurata e sobria, che è stata anche allietata da intermezzi musicali di cui sono stati personalmente protagonisti (al momento della consegna dell'elegante pergamena) alcuni degli artisti coinvolti - possiamo citare il cantante Pino D'Isola (attualmente impegnato in un ambizioso Progetto internazionale a tutela e salvaguardia dell'Amazzonia), il medico/cantautore Riccardo Moraca (fautore di un connubio artistico tra musica e medicina), la "storica" voce di ReteQuattro Massimo D'Acquisto (vincitore di un "Telegatto" nel 2000), le stiliste Veronica Rivalta e Rita Balestrieri, il produttore cinematografico Thomas Toffoli, il regista ed attore Alessandro Baccini, la scrittrice Anna Rita Santoro (autrice del recente saggio "Progetto psicografico di Aldo Moro"), il Critico d'Arte Roberta Mezzadra, le modelle Lidia Laudani (che ha presentato in anteprima il proprio Calendario 2019, il cui ricavato verrà integralmente devoluto alla ricerca scientifica sulla rara patologia dell'ittiosi lamellare) e Beatrice Giovacchini (quest'ultima anche Madrina della cerimonia di premiazione), gli attori Alberto Petro e Luis Fernandez de Eribe, le cantanti Marianna Alexeevna e Maristella Merle, la cantante/musicista Erika Piras, la pittrice Francesca Provetti, la fotografa Simona Alaska, la decoratrice e restauratrice Ilenia Massai e l'organizzatrice di eventi Sandra De Jesus (Presidente dell'Associazione italo-brasiliana "UBAI") oltre al già citato artista e pittore Ariedo Lorenzone.

Nel ringraziare - al momento del ritiro del Premio "Artista dell'Anno"/"Cristoforo Colombo" 2018 - il Presidente. Stefano Tomà ed i componenti della Giuria unitamente agli esponenti del Comitato d'Onore (tra i quali la

Principessa della Real Casa d'Armenia - ed Ambasciatrice del "Made in Italy" presso gli italiani all'estero - Francesca Morreale), Daniele Mariotto ha voluto porre l'accento sulla lungimiranza dimostrata dagli organizzatori nell'aver introdotto - negli ultimi anni - una specifica sezione dedicata al Giornalismo: gli operatori professionali nell'ambiente dell'informazione infatti - ha sottolineato Mariotto - possono essere considerati a tutti gli effetti come veri e propri "artisti" della comunicazione, in particolar modo se e quando - nell'individuazione ed elaborazione delle "news" da condividere e rendere pubbliche - riescono a distinguersi per oggettività e neutralità contribuendo a mantenere elevato lo "standard" di valore e qualità (ed il conseguente prestigio d'immagine) di una categoria ormai propensa - troppo spesso - ad espletare le proprie funzioni ispirandosi a canoni di mediocre "routine".

A conclusione della cerimonia il Presidente Stefano Tomà ha dato appuntamento a La Spezia per la nuova edizione - nella prossima primavera - del Premio Internazionale "Artista dell'Anno"/"Cristoforo Colombo", preannunciando alcune importanti e significative novità sotto il profilo organizzativo ed in riferimento alla stessa impostazione complessiva dell'evento.

Il Premio "Artista dell'Anno"/"Cristoforo Colombo" è un'iniziativa accompagnata e sorretta, anno dopo anno, da un'eco sempre più vasta e diffusa anche al di là dei confini nazionali.