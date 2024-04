Il brano dell’artista sugli stores e dal 10 aprile nelle radio

“Rugiada” è il nuovo singolo della poliedrica artista VEJO, sui principali stores digitali e dal 10 aprile nelle radio in promozione nazionale. Il brano è stato scritto da Ivana Pellicanò, prodotto e musicato insieme a Matteo Carlini. Un brano elettropop, musicalmente ispirato a suoni che richiamano gli anni 80, con sintetizzatori e ritmiche incalzanti che danno il senso di una corsa continua tra emozioni contrastanti, tra la ragione e l'inconscio in un perenne “punto di rugiada”, in cui l'ambiente intorno a noi si raffredda mentre noi siamo saturi e piangiamo gocce di rugiada, per continuare ad autoalimentarci.

“Rugiada” parla di un rapporto conflittuale tra due persone, che lascia cicatrici, dal quale si esce fuori come sopravvissuti, dove non ci sono regole di buona educazione, dove ci si sente spesso persi, ma nonostante tutto, non si riesce a farne a meno. Il difficile rapporto con sé stessi, croce e delizia di ogni essere umano, un viaggio difficile che tutti dovrebbero intraprendere almeno una volta.

La sensazione di essere perennemente ossessionati dall'idea di apparire perfetti e maniacali, controllati e mai troppo esposti e la volontà di volersi allontanare, guardare le cose dalla giusta distanza, a costo di sembrare cambiate, diverse, nuove agli occhi degli altri e dare retta al cuore, l'unico che può dirci la verità.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/5PvJIPnz6RrWOjZmULbbuh?si=f0d873f909634585

Anche il videoclip, girato tra i quartieri più belli della capitale, con la regia di Ivana Pellicanó, le immagini filmate e montate da Riccardo Fiadino e le coreografie di Benedetta Orci e Ilaria Cesare, è ispirato ai colori accesi, alla sensualità e al carisma delle icone femminili degli anni 80.

Guarda il videoclip

“Rugiada non è solo una canzone, è uno stato d'animo. Lo stato d'animo di un'intera generazione, la mia, che spero possa sentirsi rappresenta e compresa. Incidere Rugiada non è stato semplice, ho dovuto cercare la voce che rappresentasse a pieno il mio stato d'animo. Colori e dinamiche decise ma che comunque lasciassero molto spazio al cuore e a frasi cantate in maniera più intima, come nello special del brano. Ho sperimentato questo nuovo sound vocale, reincidendo la cover di un famosissimo brano del ‘78, “Un'emozione da poco”, di Anna Oxa, da sempre icona di stile, che i miei produttori hanno riarrangiato ispirandosi a grandi artisti della scena internazionale, come Duft Punk, Sophie and the Giants, The Weekend, Dua Lipa, Disco Purple Machine.” VEJO

Storia dell’artista

https://direzione816.wixsite.com/servicepromo/vejobio-1

Instagram: https://www.instagram.com/vejo14?igsh=aTh4cG9iMHFleHZr

TikTok: https://www.tiktok.com/@veronica.dilegge?_t=8lMJuMOpS4H&_r=1

Facebook: https://www.facebook.com/veronica.dilegge?rdid=Nxlu0DaDwwod9Eys

YouTube Studio i music room: https://www.youtube.com/@studioimusicroom