"Oggi è il 3 febbraio 2021. Sono passati esattamente 24 anni dal 1997, quando la nostra Blackwood - 'Ride on the Rhythm' arrivò al numero uno delle tre dance chart più importanti d'Italia, la Discomania Mix di Radio 105, la Deejay Parade di Radio Deejay e la Los Quarenta di Radio Italia Network".

E' così, con semplicità, che il dj producer sardo Sandro Murru Kortezman ricorda il successo di uno dei brani più importanti della dance anni '90. Scritta dallo stesso Murru con Taborah Adams, Tony Verde e Marascia, ancora oggi è una canzone che mette allegria ed energia, proprio quello che ci vuole in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

Sandro Murru Kortezman pensa molto a chi ha bisogno di una sferzata di buonumore e ottimismo. Le sue dirette musicali sui social del sabato serata in collaborazione con Pischedda Carburanti Cagliari e tanti altri partner (su Facebook dalle 22, su Instagram dalle 23) regalano ritmo e non solo a chi purtroppo non può far altro che restare a casa.

E la stessa cosa avviene ogni giorno alle 15 su Radio Super Sound (in FM e tramite la APP) nel suo programma Soundback, il suono che ritorna. Tra capolavori del passato e brani che lo saranno, è semplicemente impossibile non ascoltare una puntata di "Soundback, il suono che ritorna" senza lasciarsi travolgere dall'energia. Come è possibile non saltare almeno un po' con una versione remix di "Jump" dei mitici Van Halen, che mette d'accordo amanti del rock e della dance? Oppure non sorridere con una versione un po' reggaeton di "Take on Me"?