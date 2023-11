Esce il 10 novembre 2023, “82”, il nuovo singolo di Walter Laureti capace di creare una nuova dimensione musicale tra influenze tradizionali ed esotiche, tra Gargano e sonorità mediorientali, alla ricerca di un nuovo linguaggio musicale condiviso, per andare oltre le divisioni, attraverso la musica. Videoclip disponibile al seguente link: https://youtu.be/r65Lg6XNROU

Il nuovo singolo di Walter Laureti, vincitore di LAZIOSound nella categoria Borderless - letteralmente senza confini -, infatti, rappresenta in musica un conflitto che si può tramutare in incontro, e lo fa attraverso un ritmo sostenuto, acceso, con l’utilizzo dell’oud, strumento principe della musica araba, forte di un testo che parla di abbandono. Le sonorità di “82” sono piene di sofferenza, nella speranza portata avanti da Walter Laureti di trovare nuovi linguaggi.

È anche con questo intento che nasce la collaborazione tra Walter Laureti e il polistrumentista e cantante Davide Ambrogio, un connubio in grado di restituire un dinamico mix musicale tra tradizione, elettronica e voce, e quella con Francesco Neglia, musicista e compositore, che suona l’oud. È così che il pianoforte neoclassico si fonde con il timbro di Davide Ambrogio nell’interpretazione di uno dei sunéttë (sonetti) della tradizione musicale del Gargano, a loro volta legati alle sonorità mediorentali dell’oud. In questo senso elementi di campionamenti di pianoforte, sintetizzatori e cordofoni modificati, si mescolano con il timbro tradizionale dell'oud e della chitarra battente, strumento tipico della tradizione del Gargano.

L’obiettivo è quello di trasportare chi ascolta in un viaggio evocativo fatto da sonorità apparentemente distanti, interpretando testi del passato per dargli un presente, attraverso l’elettronica. Walter Laureti sperimenta così nuovi linguaggi musicali scavando nella storia della musica fino ad arrivare agli albori.

Walter Laureti è un produttore romano. Ha iniziato le sue esplorazioni sonore studiando musica elettronica sia in Italia che in Norvegia. Con competenze nel campionamento live, audio 3D e musica per supporti visivi, le sue composizioni fondono suoni tradizionali con paesaggi contemporanei. Ispirandosi alle tradizioni musicali mediterranee, in particolare ai suoni del meridione italiano, la sua musica trasformativa porta gli ascoltatori in un viaggio evocativo, catturando momenti di gioia, malinconia e introspezione. È un produttore attivo in particolare nell’ambito della world music, ha collaborato con artisti nazionali e internazionali e lavora a stretto contatto anche con la danza tradizionale e contemporanea.

LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.