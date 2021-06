"Questo non è più il MoVimento e sono certo non lo avrebbe più riconosciuto nemmeno mio padre"... tutto è racchiuso in queste poche parole.

Già il Movimento 5 Stelle era davvero diventata altra cosa, altro che evoluzione... parlerei di bruttissima involuzione.

Forse dai simpatizzanti del reddito di cittadinanza e e da qualche attivista dell'ultima ora ci saranno anche urla di gioia, ma il vero Movimento, quello che nacque con i Vaffaday, con i gazebo, con le spillette e le bandierine vendute per autofinanziarsi non esiste più.

Altro che non siamo un partito e non siamo una casta... altro che onorare le famose 5 stelle. Oggi un "signore" venuto all'improvviso, avvocato del popolo e senza storia alcuna nel Movimento vorrebbe portarne la nave su cui naviga di nuovo a galleggiare mentre sta affondando?

Credo che gli attivisti storici, quelli che hanno "fatto" il Movimento, quelli che si battevano per la vera democrazia partecipata siano davvero disgustati e si volteranno dall'altra parte alla sola presenza degli "ex terminali" di rete... altro che votarli.

Per molti, il M5S è un sogno svanito, un tradimento tremendo, una sporca faccenda di attaccamento alle poltrone... dire altro sarebbe inutile. Ora ogni vecchio attivista storico, ogni ex, ogni espulso e fuoriuscito dovrebbe scatenare uno tsunami tale da rendere tutta l'operazione impossibile.

Trovarsi dopo tante lotte e tante battaglie lontano dai territori, alleati di quelli che una volta venivano definiti "pdioti" supera ogni immaginabile fantasia.

Non so Dante in quale parte dell'inferno li avrebbe confinati, probabilmente nel nono cerchio, tra i traditori della patria o del proprio partito, sepolti nel ghiaccio fino al collo...

Addio Movimento 5 Stelle... che pena !

E se il Movimento se lo riprendessero... gli attivisti ?

