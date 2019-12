Il nuovo “Cremonini 2C2C The Best Of”, la prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cesare Cremonini, uscita lo scorso 29 novembre, si è piazzata al primo posto della classifica di vendita. Anticipata dal primo singolo “Al telefono”, il brano più trasmesso dalle radio italiane e il video più programmato dalle TV a sole due settimane dalla sua uscita.



“Cremonini 2C2C The Best Of” contiene 6 brani inediti, 32 singoli di successo rimasterizzati, un album intero di 16 interpretazioni in versione pianoforte e voce, 15 brani strumentali realizzati dal 1999 ad oggi, 18 rarità tra cui tracce demo originali, home recording e alternative takes mai pubblicate, grazie alle quali per la prima volta è possibile svelare la magia della nascita delle canzoni e cogliere il loro processo creativo.



Partirà il 21 giugno da Lignano (Stadio Teghil) il Cesare Cremonini Tour 2020 che poi proseguirà a Milano (27 giugno San Siro), a Padova (30 giugno Euganeo), a Torino (4 luglio Olimpico), 7 luglio a Firenze (Artemio Franchi), il 10 luglio a Roma (Olimpico) il 14 luglio a Bari (Arena della Vittoria) prima di chiudersi il 18 luglio all’autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari di Imola. Il Cremonini Stadi 2020 è organizzato da Live Nation Italia, media partner è Radio Italia Solo Musica Italiana.