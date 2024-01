Il Presidente del circolo P.D. di Milazzo ing. Gioacchino Abbriano, in merito alle dimissioni di alcuni Consiglieri della Fondazione Lucifero, ha dichiarato: “La paralisi, a cui si avvia la governance della Fondazione, rischia di bloccare il processo virtuoso, che era stato avviato per la conoscenza, la trasparenza e la stabilità dei bilanci. Sono emersi comportamenti discutibili delle amministrazioni precedenti, che hanno portato ad un disavanzo difficilmente colmabile con le normali operazioni contabili. Il Partito Democratico da tempo, per primo e senza interesse politico, chiede che si faccia chiarezza sulle gestioni passate dell’Ente, che, progressivamente, è venuto meno ai suoi obblighi statutari di assistenza ai minori bisognosi, ridotti sempre più ad una quota residuale rispetto alla moltitudine dei bambini, che, a pagamento, godevano delle bellezze esclusive della Baronia ”.

L’ing. Abbriano, dopo aver ricordato che i Consiglieri dimissionari rimangono in carica sino alla loro sostituzione, ha concluso auspicando che anche un eventuale commissariamento continui su binari della legalità tracciati dalla gestione attuale di Scicolone.