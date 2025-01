Offrire un aiuto ed un orientamento a chi vorrebbe lavorare nell'industria aerospaziale e nell'aviazione, questo è lo scopo di FLY FUTURE 2025, la quarta edizione dell'unica fiera del lavoro italiana che mostra tutte le opportunità per lavorare in questi settori, a partire dai percorsi scolastici più adatti per arrivare ai contatti con le maggiori imprese ed aziende.

L'evento si terrà l'11 e il 12 febbraio presso l'Edificio Didattica della Macroarea di Ingegneria dell'Università Tor Vergata di Roma.