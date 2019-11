A margine dei lavori dell'Assemblea dell'Anci, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle critiche che da alcuni giorni il segretario della Lega gli sta rivolgendo sul Mes (il fondo salva Stati), acronimo di Meccanismo europeo di stabilità, per il quale l'Ue vuole rivedere le regole di controllo:

«Da marzo a giugno di quest'anno - ha detto Conte - abbiamo avuto vertici di maggioranza con i massimi esponenti della Lega, quattro incontri dove abbiamo discusso le fasi di avanzamento del negoziato e tutti i risvolti.

Questo è un atteggiamento irresponsabile. Come i cittadini pretendono dal governo un atteggiamento responsabile, così io pretendo un'opposizione seria, credibile, perché difendiamo tutti gli interessi nazionali. Quando invece si partecipa ai tavoli a propria insaputa e poi si disconosce e si fa finta di nulla per suscitare scandalo e delirio, quello non è un atteggiamento responsabile, è un sovranismo da operetta».

Per Conte, Salvini sta suscitando sul Mes un "delirio collettivo" dimenticandosi che sulla vicenda è in corso da un anno un negoziato a cui ha partecipato anche la Lega, quando era al governo.



Dopo la pizza in faccia (virtuale) ricevuta da Conte, Salvini (o chi per lui) si è affrettato a rispondere, via social in questi termini:

«Il signor Conte è bugiardo o smemorato. Se fosse onesto direbbe che ai tavoli, così come a ogni dibattito pubblico, abbiamo sempre detto di NO al MES.

Non è difficile da ammettere.

Del resto, se necessario, ci sono numerose dichiarazioni che testimoniano la contrarietà espressa da tutti i componenti della Lega, ministri compresi, su questo argomento.

Cosa teme il presidente del Consiglio? Ha forse svenduto i risparmi degli italiani?»





Come si possa dire no ad un impegno sottoscritto nel 2011 da un governo di centrodestra di cui la Lega faceva parte è uno dei miracoli comunicativi che solo Salvini può spiegare, ma per i suoi supporter le dichiarazioni inappellabili del capitano, quelle con il PUNTO finale, sono evidentemente come il vangelo per i credenti e non hanno bisogno di chiarimenti... per sua fortuna, visto che non sarebbe in grado di fornirli.