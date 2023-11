Sabato 4 novembre 2023 River house Soncino (Cremona) aspetta il suo pubblico per un evento in collaborazione con Clubbing, una App dedicata al divertimento che è tra l'altro appena entrata nello StartUp Program di Google.



E' l'appuntamento perfetto per scatenarsi sul dancefloor oppure rilassarsi con stile bevendo qualcosa con gli amici, in un locale in crescita costante negli ultimi mesi. Sotto la grande mirrorball il ritmo non manca mai, ogni sabato e prefestivi.



Dopo i primi party della nuova stagione autunno inverno e primavera '23 - '24 al River house Soncino (Cremona) ecco quindi un altro appuntamento dedicato al divertimento scatenato, da vivere però con un certo stile. E' prima di tutto una stagione, quella dell'autunno 2023 - primavera 2024 al River house Soncino (Cremona), piena di dj di livello assoluto, attivi in tutta Europa... ad esempio, nei prossimi mesi sono attesi i ritorni di artisti come Rudeejay e Botteghi, il cui sound tanto piace al pubblico di River house, che arriva da una zona piuttosto ampia sparsa tra la province di Cremona, Brescia, Bergamo e non solo. E poi, tanti altri party scatenati, in un locale appena rinnovato in diversi dettagli: l'ingresso è tutto nuovo, ci sono due nuovi palchi... La gestione è quella del gruppo guidato da Antonio Gregori, la stessa che porta al successo da tempo Circus beatclub e MOLO a Brescia.



Riassumendo, la luna splende ancora sul River house Soncino (Cremona), un locale in cui l'atmosfera è davvero perfetta per ballare. C'è tutto ciò che serve: impianto audio, luci, dj e vocalist fanno tutto che devono fare e lo staff dietro il bancone e tra i tavoli fa il resto. River house Soncino fa ballare, tra il 2023 e il 2024, in autunno, inverno e primavera ogni sabato notte e i tutti prefestivi. Una stagione lunga ben 50 date, perfette per far tardi con gli amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi… difficile sognare di più.



