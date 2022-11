Da tre anni a questa parte, il produttore/chitarrista Marco Pernice ha abituato ascoltatori e addetti ai lavori a continue sorprese sonore. Con il suo nuovo singolo FIRE non si è smentito.

Dall'ascolto emerge subito una commistione tra funk, electro, rnb e l'immancabile assolo di chitarra in chiave blues. La tematica erotico/sentimentale segna una svolta intimista rispetto alle precedenti pubblicazioni.

La voce elettrificata di Pernice si alterna a cori gospel ben congeniati, la chitarra funk non passa inosservata. Dal testo come sempre minimal ed ermetico, si deduce che ci troviamo di fronte ad una relazione tormentata ma con una componente erotica di fondo.

Il singolo è stato già inserito in radio show internazionali del circuito indie, e non ci sorprende, vista l'originalità del suo sound, che evolve di volta in volta. Negli ultimi tempi presente anche nell' etere FM italiano, Marco Pernice con la sua proposta musicale fuori dagli schemi, ha scommesso sulla libertà espressiva, e questo significa fare arte, non calcoli a tavolino.

