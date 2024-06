Il 28 e 29 giugno, in Piazza Mazzini, a Montechiarugolo (Parma) si terrà la 2ª edizione del Festival Musica Bella, l’evento musicale interamente dedicato al grande compositore e cantautore Gianni Bella, ideato da Chiara Bella, figlia di Gianni, e da Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist.

Le due serate vedranno esibirsi, accanto ai nuovi talenti della musica italiana, attesissimi ospiti.

Nel corso della prima serata, si esibirà il cantautore, nonché storico amico di Gianni Bella, Paolo Mengoli.

Protagonisti, della serata finale, saranno, invece, diversi ospiti che si alterneranno sul palco. Primi, fra tutti, la straordinaria Marcella Bella e il produttore e arrangiatore di fama mondiale Geoff Westley.

Marcella Bella salirà sul palco del festival, per omaggiare il fratello a Montechiarugolo, un romantico borgo dove Gianni ha trovato serenità, ispirazione e che è diventato il suo luogo del cuore.

Si esibiranno, inoltre, i cantautori Lorenz Simonetti, Daniele Stefani e il vincitore assoluto della 1ª edizione del Festival Musica Bella, Mattia Adduocchio.

Durante la serata del 28 giugno, gli artisti, selezionati dalla Commissione Artistica del Festival Musica Bella, interpreteranno un brano inedito e proporranno la loro reinterpretazione di una canzone tratta dal repertorio di Gianni Bella.

Una giuria, composta da addetti ai lavori, giornalisti, produttori musicali, discografici, autori e compositori, di rilevanza nazionale, selezionerà tra i 21 artisti selezionati i 10 finalisti che si esibiranno nella serata finale, concorrendo per la vittoria di importanti premi.

Questi i 21 artisti qualificati alle selezioni finali:

Maria Suraci, da Montecchio Emilia (Reggio Emilia), con il brano “Macerie”

Stella Giorgi, da Rimini, con il brano “Il Mio Tour Intorno Al Mondo”

Maria Stella Di Ruzza, da Villa Santa Lucia (Frosinone), con il brano “Teenage Fantasy”

Camellini (Nome D’Arte di Matteo Camellini), da Sassuolo (Modena), con il brano “Caipiroska”

Daniel (Nome D’Arte di Daniel Vardiero), da Noale (Venezia), con il brano “Coraggio”

Diletta Giangiulio, da Ravenna, con il brano “Occhi Che Conosco”

Gianluca Scatiglio da Brindisi, con il brano “Il Bacio Sulla Bocca”

Davide Rebustin, da Plansencis (Udine), con il brano “Senza Fiato”

Luna De Ros, da Cassano Delle Murge (Bari), con il brano “Cuore Distante”

Davide E Rebecca Caci, da Busto Arsizio (Varese), con il brano “Ci Vorrebbe Il Mare”

Francesco Di Fiore, da Livorno, con il brano “Torna A Casa”

Cose (Nome D’Arte di Andrea Cosentino), da Boretto (Reggio Emilia), con il brano “Segni”

Demetra Giustozzi, da Lugo (Ravenna), con il brano “Farfalle”

Candeo (Nome D’Arte di Paola Candeo), da Milano, con il brano “Il Giornale Strano”

Synergy (Nome D’Arte di Aurora Mina), da Sant’Arcangelo Di Romagna (Rimini), con il brano “Killing Me”

Andreas (Nome D’Arte di Andrea Cellottini), da Fano (Pesaro E Urbino), con il brano “Un’Altra Canzone Per Te”

Antonio Granato, da San Giovanni In Fiore (Cosenza), con il brano “Ora”

Fijord (Nome D’Arte di Filippo Labadini), da Parma, con il brano “Tutto Da Capo”

Davide Sola, da Roma, con il brano “Non Si Può Vivere Dentro”

Laura B (Nome D’Arte di Laura Bonomi), da Rho (Milano), con il brano “Elisa”

Carla Torrisi, da Lentini (Siracusa), con il brano “You Know I’m No Good”.

Il 29 giugno, invece, verrà decretato il vincitore della 2ª edizione del Festival Musica Bella che riceverà, dallo stesso Gianni Bella, una borsa di studio dal valore di € 4.000, per frequentare un corso a scelta, presso il CET Centro Europeo di Toscolano, La Scuola Di Mogol (Avigliano Umbro TR), centro di eccellenza universitario per la musica popolare, e un riconoscimento, in denaro, pari a € 2.000. Inoltre, la Commissione Artistica, presieduta dall’autore e compositore Giuseppe Fulcheri, assegnerà la targa per il Miglior Testo Inedito.

«L’edizione, dell’anno scorso, è stata una vera sorpresa, per il livello molto alto delle candidature ricevute. I ragazzi, in gara, hanno sorpreso tutti, con la loro bravura e la passione – racconta Chiara Bella – Siamo davvero soddisfatti, di potere offrire, ad altri artisti, l’opportunità di esibirsi sul palcoscenico di Festival Musica Bella anche quest’anno!».

Il Festival Musica Bella, presentato da Riccardo Benini, è la festa della musica, della melodia, con uno sguardo attento ai giovani talenti italiani.

"Chiara Bella ed io – dichiara Riccardo Benini, già direttore artistico e presentatore di prestigiosi festival – siamo molto felici di annunciare che i primi ospiti del Festival Musica Bella siano proprio Marcella Bella legata a Gianni non soltanto dalla parentela, ma per avere interpretato tantissime canzoni di successo scritte proprio dal fratello Gianni e Geoff Wesley, uno dei più grandi produttori e arrangiatori di fama mondiale, al quale si deve l'album "Una Giornata Uggiosa", di Lucio Battisti, per esempio, e tanti altri capolavori della musica italiana. Si annuncia, quindi, un’edizione indimenticabile".

Info accesso

La serata, del 28 giugno, è ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Per partecipare alla serata finale del 29 giugno, è previsto l’acquisto dei biglietti al seguente link: https://www.diyticket.it/events/Musica/17344/festival-musica-bella-2-edizione

Per informazioni, contattare il numero +39 333 7984821.

L’evento è organizzato dal Comune di Montechiarugolo, in collaborazione con Circolo Culturale Montecristo e Nuova Gente.

Main sponsor Conad Monticelli Terme; sponsor I.E. Park International, Molino Cerioli, Salumificio Marazzi, Ferrarini & Bonetti, Montanari & Gruzza, Ceresini Auto.

Per ulteriori informazioni, contattare Edizioni Musicali Nuova Gente [email protected] o Associazione Culturale Montecristo [email protected]

https://www.instagram.com/festivalmusicabella/

https://www.facebook.com/festivalmusicabella