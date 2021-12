La consapevolezza che l’arte in tutte le sue manifestazioni sia uno strumento per arricchire l’esistenza di ciascuno ha portato ad immaginare e realizzare un progetto di valorizzazione culturale in perfetta sinergia con lo spirito commerciale. Così, anche quest’anno, in concomitanza con l'evento "Luci d'artista" che illumina le strade della città per tutto il periodo natalizio, arriva” l’Arte in vetrina” che dal 7 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022 trasformerà la città di Salerno in una vera e propria galleria diffusa.

La kermesse organizzata dalla CAPIT associazioni e circoli di promozione sociale a cura di Antonio Angieri vedrà 39 esercizi commerciali per altrettanti importanti artisti locali e nazionali che hanno aderito prontamente e con grande entusiasmo alla volontà di rendere l’arte alla portata di tutti collocandola all'interno della quotidianità, fuori dagli spazi tradizionalmente riservati alla fruizione delle opere artistiche da parte del pubblico . L’obiettivo è quello di allestire le vetrine con opere, contrassegnate da un fiocchetto rosso, di pittori, scultori, ceramisti, scrittori, poeti che faranno da corredo alla merce in esposizione.

Ogni artista coinvolto in questo progetto vuole dimostrare che, se anche tutto può apparire immobile e freddo date le difficili circostanze sociali , l’incertezza e il caos di questo tempo ,l’arte, la creatività ed i colori possono essere un antidoto al senso di solitudine e contribuire a ridare vita a qualcosa di apparentemente sopito.

Di seguito un elenco con i nomi degli artisti selezionati per la rassegna

Alfarano Annalisa - Buondonno Maria - Bruno Laura - Capriglione Salvatore - Carleo Concetta - Cirillo Lanfranco - Daraio Filomena - D’Elia Francesca - Del Giudice Marina - Del Giudice Ermanno - Esposito Roxana - Ferri Adriana - Francese Mario - Gabrielli Donatella - Gallo Milena - Gammaldi Anna Maria- Gaudiano Cinzia - Giannetti Monica - Guarino Leonardo - Liguori Matilde - Marciano Olga - Natali Adele-Ocello Anna - Ostrica Elena - Palazzo Lucy - Pesce Frieri Gianna Maria - Petagna Michele - Pinelli Ginetta-Rago Anna - Rezza Stefano - Rosco Giulia - Scocozza Paola - Scotti Maria – Senatore Regina - Staglioli Daniela - Strepetova Tatiana - Tommasone Felice - Tortorella Ira - Zhena Prano Art