fuori il nuovo singolo



Il 13 ottobre rappresenta una data speciale, con il debutto dell'album di Black Mamba, il nome d'arte di Iris Berthoud.

Album prodotto da "SFASO" (Riccardo Ottavi) - Mix e Master "MARKA" (Michael Caldi).

Tracklist:

1. Giradischi

2. Siamo onesti

3. Io sono questo

4. Conto

5. Generazione azione (feat. Totò Nasty)

6. La luna



Con sette anni di esperienza nel rap, Iris si prepara a stupire il pubblico con la sua passione per la musica e un interessante percorso nel cinema. Iris ha iniziato a scrivere il suo album quando è arrivata a Bologna nel 2021.

Originaria di un piccolo paesino in Puglia, ha sviluppato un background nella danza hip-hop sin da giovane, ma è stata solo a 16 anni che ha iniziato a scrivere e a esibirsi nel mondo del rap. Attraverso live e battle di freestyle, ha trovato la sua voce artistica. La svolta è avvenuta quando ha incontrato Sfaso, un talentuoso musicista con il quale ha condiviso una connessione musicale immediata. Insieme, hanno lavorato duramente sulla creazione e la modifica di tracce musicali, esplorando suoni funky e blues. Oltre alla musica, Iris ha sperimentato il mondo del cinema, recitando in diverse produzioni cinematografiche e teatrali. Ha interpretato ruoli in cortometraggi, fiction e film, dimostrando la sua versatilità come artista.

Il brano di punta dell'Album è Genera Azione: uno dei beat più iconici dell’album, il succo di una ricerca di sample del passato rivisti in chiave hip hop, il feat tra Black Mamba e Totó Nasty, la vecchia e la nuova generazione nella perenne lotta artistica nel ricercare l’autenticità umana in una società che sta perdendo ogni forma di moralità.