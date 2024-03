In un'esclusiva intervista a Luca Sabetta, esploreremo le visioni e le passioni di un professionista che, attraverso la sua collaborazione con il brand Anima e Cuore, sta lasciando un'impronta distintiva nel mondo culinario grazie all'utilizzo di prodotti a km zero e un approccio innovativo alla cucina. Discuteremo dei suoi sogni futuri, tra cui l'ambizione di aprire un proprio ristorante e lavorare al fianco di suo figlio, della sua partecipazione a eventi esclusivi per crescita personale e professionale, e del suo legame personale con la musica, in particolare quella italiana, che accompagna i momenti salienti della sua vita quotidiana.







“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

Non avendo una mia impresa posso solo dare una mia opinione. Con i proprietari di Anima e Cuore il brand per il quale collaboro, stiamo cercando e credo anche con buoni risultati a distinguerci sul territorio proponendo una cucina vicina al territorio con prodotti a KM 0 con un guizzo di avanguardia.

“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Avere dei sogni da realizzare nella vita è importante perché danno un senso al cammino della nostra esistenza. Come è arrivato il completamento della famiglia con la nascita di Enea Antonio ,arriverà anche a livello lavorativo con la possibilità di avere un ristorantino tutto mio è perché no, con la possibilità di lavorare con mio figlio.

“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

Sto cercando di cogliere ogni opportunità in modo che l’insieme delle possibilità che mi verranno date mi possano far accrescere, acquisire e sviluppare nuove competenze.

“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

La musica e, soprattutto la musica italiana accompagna da sempre i momenti della mia giornata, canticchio mentre lavoro, così da suscitare in me delle emozioni; gioia, rilassatezza, fantasia, energia, mi stimola e migliora il mio umore.