AI+BOTS World: l’intelligenza artificiale incontra le aziende utenti più innovative

Un imperdibile evento il 27 settembre 2018 a Milano, che intende fare chiarezza presentando progetti concreti, analizzando le best practices ed individuando le soluzioni applicative disponibili da subito in ambito Artificial Intelligence, Chatbot, Machine Learning e Cognitive Computing nei diversi settori verticali come: retail, banking, energy, healthcare, manufacturing e mobility.

Creato e organizzato da Innovability - sin dal 2002 azienda creatrice di appuntamenti B2B dedicati alle tecnologie digitali emergenti – AI+BOTS si svolgerà nel nuovo MIND – MILAN INNOVATION DISTRICT, realizzato nell'area che ha ospitato Expo 2015 e che si sta trasformando in un parco scientifico e tecnologico di eccellenza. MIND, diverrà un nuovo quartiere di Milano che includerà il nuovo Ospedale Galeazzi, il Campus delle facoltà scientifiche dell'Università Statale di Milano e Human Technopole, un istituto di ricerca internazionale per le eccellenze nei campi Life Sciences, Healthcare, Biotech, Pharma, Agrifood, Nutrition e Data Science.

AI+BOTS si struttura nell’arco di una giornata, attraverso testimonianze di esperti e innovatori, insight tecnologici e close-up meetings con le aziende utenti in cui si affronteranno temi come il ruolo del Machine Learning nella robotizzazione, l’Intelligenza Artificiale a supporto della sicurezza, la Customer Experience.

Il tutto alternato a momenti di networking per l’interazione con gli altri partecipanti e per l’approfondimento di prodotti e servizi integrabili già oggi nei processi aziendali.

“AI+BOTS promuove il confronto e lo scambio non solo tra i relatori e i partecipanti ma anche tra i partecipanti stessi, includendo nel programma close-up meetings ovvero tavoli di lavoro tematici dedicati alla condivisione delle esperienze ed esigenze degli end-user”, ha dichiarato Gianluigi Ferri, CEO Innovability e organizzatore di AI+BOTS. “Un approccio questo che, dopo quasi vent’anni di esperienza nella creazione di eventi business, ritengo sempre più indispensabile per agevolare la trasformazione digitale nelle aziende.

Appuntamento quindi il 27 settembre 2018 a MIND Milano. Per informazioni e per registrarsi: www.aibotsworld.com

Informazioni su INNOVABILITY

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie ICT più innovative- in particolare IoT, AI, Blockchain, AR/VR - e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che hanno offerto occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati. Innovability è il partner ideale per disegnare, organizzare e realizzare eventi B2B di successo nel settore delle tecnologie ICT e multimedia.