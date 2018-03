Piccoli bocconcini super nutrienti e salutari per placare la fame. Ricetta facile, senza zucchero e senza cottura

Questa ricetta è un’ottima alternativa alle barrette energetiche che si trovano in vendita nei supermercati. Preparati con ingredienti sani, ricchi di proteine, vitamine, minerali e fibre, questi bocconcini sono perfetti per placare la fame a metà mattina o a metà pomeriggio e per dare la giusta carica di energia. Preparazione di una semplicità meravigliosa per un risultato sorprendentemente originale, leggero e goloso.

Questi gli ingredienti:

Fiocchi di avena 100g, Noci sgusciate 100g, Prugne secche 50g, 3 Mele cotte, Germe di grano essiccato 20g, Gocce di cioccolato fondente 20g, Miele 1 cucchiaio, Cannella (opzionale), Farina di cocco per la superficie.