SANREMO 2018 FASHION MUSIC, della CL EVENTI di Canio Loguercio incanta la città ligure

Un magico successo per Sanremo 2018 Fashion Music, sfavillante Kermesse che unisce musica e moda, realizzata dalla CL eventi di Canio Loguercio. L’evento è andato divinamente, oltre le aspettative.

Un impatto mediatico forte, con fotografi e telecamere che hanno immortalato i migliori momenti con oltre mille visitatori. Il contest l’ha vinto Valentina Di Stasio, oltre ad ricevuto il premo Moda di Top Fashion Music avrà ospitalità gratuita per l’evento che la stessa organizzazione farà a Miss Europe Continental nella finale.

Lì ci sarà un evento collaterale, Miss Europe Village, un altro grande evento di moda sempre firmato CL Eventi di Canio Loguercio. La Kermesse è stata condotta egregiamente e con eleganza da Marco Senise, affiancato da Floriana Rignanese. Tanti i cantanti che hanno partecipato Come Aida Frigrenio, Flora Vona, Gabriele Laghezza e Clarissa Laganà Importante è citare i grandi professionisti tra parrucchieri e truccatori che hanno curato le acconciature e il make up nei minimi particolari, come Antonio Pugliese, Cristian Greco, Leriana Micello, Graziano Scamarcio, Massimo Colosimo Mariangela Rucci, Elona Ametlli, Silvia Staderoli, Fabio Zunino, Annapia Cariello, Luca Maestri, invece tra i truccatori Sara Arpe, Vanessa De Santis, Anna Miriam Di Mauro, Serena Giannotta, Giulia Forte.

In passerella ci sono stati tanti talenti emergenti come Erika Sarli, Chiara Vaccaro, Angela Sbrizzai, Federica Sabatino, Les Taties,Valentina Di Stasio, Arianna Laterza, e stilisti affermati come Rachele Ricca, Mauro Fiordiluna, Valentina Giura che hanno arricchito con la loro grande professionalità e creatività la riuscita di questo grande spettacolo musicale.

Il grande evento Sanremo 2018 Fashion Music, firmato Canio Luguercio andrà in onda prossimamente sul canale mondiale Fashion Tv.