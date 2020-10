Si è fatta di nuovo tesa la situazione dell'Argentina. Ad agosto il governo era riuscito a raggiungere un accordo per la ristrutturazione del debito, che sembrava aver scongiurato il rischio di un ennesimo default per il paese sudamericano.

Tuttavia, di recente, l'agenzia Jp Morgan ha alzato nuovamente il rischio Paese - che viene misurato sui buoni del Tesoro americano - e questo ha spaventato i mercati.

Il motivo? Secondo Jp Morgan i timori sul futuro dell’economia globale dovuti a una seconda ondata da Covid (cosa in parte già in atto), finiranno per pesare sulla ripresa economica e sull’andamento dei consumi... soprattutto per Paesi come l’Argentina, dove il debito è elevato e ci sono incertezze sull'andamento dell'economia a livello locale, anche a causa dell'andamento della pandemia, che vede il Paese sudamericano tra i più colpiti.