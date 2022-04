L'allarme Covid non riguarda più solo Shanghai, già in lockdown, ma anche Pechino, dove tutte le persone che risiedono e lavorano nel distretto di Chaoyang, cuore della capitale, saranno sottoposte a test lunedì, mercoledì e venerdì, dove è stato registrato un picco dei contagi.

In base ai dati del 22 aprile, in quel distretto ne sono stati accertati 26 sui 41 totali in tutta la città.

"I risultati epidemiologici preliminari hanno mostrato che il virus è rimasto ignorato per una settimana", hanno riferito le autorità di Pechino.