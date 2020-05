“Levante Circuit riapre domenica 2 giugno”: lo afferma con soddisfazione il Direttore Ivan Pezzolla. Finalmente l’Autodromo di Bari di proprietà di A.C.I. Vallelunga e gestito da “Safe & Emotion” riapre i cancelli e riprende le attività. L’appuntamento della ripresa sarà con delle prove libere di auto e moto, ma gli ampi spazi sono aperti a diverse attività e garantiscono il rispetto delle norme sanitarie.

L’agenda del “Levante Circuit” ha subito ripreso a riempirsi e si susseguono le prenotazioni per tutti gli appuntamenti rimasti in sospeso sulla pista barese.

Tutti gli adeguamenti imposti dal Governo nazionale sono stati realizzati, come le specifiche previste dalle federazioni sportive che vedono in “Levante Circuit” e nella società coordinata da Ivan Pezzolla un interlocutore di primo piano. Partiranno al più presto i progetti congiunti con la Federazione Ciclismo e quelli con altre associazioni sportive, non esclusivamente motoristiche, anche se naturalmente il motorsport è l’attività prevalente della pista di riferimento per il sud Italia.

Soddisfazione per la ripresa delle attività sulla pista alle porte di Bari è stata espressa da Ettore Bassi, il noto ed apprezzato attore, testimonial del “Levante Circuit”, fervido sostenitore delle potenzialità della poliedrica struttura, promotrice di sport e sicurezza.

“Sto organizzandomi per tornare al più presto a girarci anch’io. - ha commentato l’attore con la passione per gli sport delle 4 ruote - Chi ama il motorsport, non può prescindere dal frequentare quello che si sta rivelando un punto di riferimento per gli sportivi di tutto il Sud Italia. L’Autodromo di Binetto è una struttura, che permette a tutti di divertirsi in piena sicurezza. Torniamo ad usarne gli spazi a disposizione, sempre nel pieno rispetto delle regole vigenti”.

“Siamo pronti e non vediamo l’ora di tornare a condividere con tutti il nostro autodromo. - annuncia Ivan Pezzolla - Tutti gli adeguamenti sono stati effettuati; quindi, venire al “Levante Circuit” significa godersi degli spazi in totale sicurezza. Riaccendiamo i motori, ma non solo, iniziano adesso a prendere forma tante altre iniziative alle quali in questi mesi non abbiamo smesso di lavorare, anche se lo spettacolo dei motori sarà sempre alla ribalta. Sul sito dell’autodromo è possibile espletare tutte le formalità on line, anche questo nel rispetto delle vigenti norme”.