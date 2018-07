Atena L. (SA): schianto sulla ss 598, 2 morti e 3 feriti

Terribile la scena apparsa agli occhi dei soccorritori giunti sul luogo della tragedia.

Due persone morte e tre ferite a conclusione di un terribile schianto avvenuto tra Atena Lucana e Brienza.

Una moto, con a bordo due persone, è entrata in collisione con due autovetture. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo ai due occupanti del mezzo, entrambi pugliesi, morti sul colpo.

Sul posto i Vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e un'eliambulanza.

Le indagini, per far luce sulla dinamica dell'incidente, sono in mano ai carabinieri di Sala Consilina.