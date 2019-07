MotoGP, nel fine settimana appuntamento in Germania per l'ultima gara prima della pausa estiva

La MotoGP domenica si trasferisce in Germania dove i piloti si sfideranno nel circuito del Sachsenring dove il primo Gran Premio è stato disputato nel 1998, rinnovato poi nel 2001. Le sue curve, numerose e strette, lo hanno reso uno dei più lenti del calendario, ma dando vita al tempo stesso a gare molto serrate e sempre incerte fino alla fine.

Pertanto, nonostante i 3,7 km di lunghezza, il tempo di percorrenza sul giro è superiore ad un 1'20".

La prossima prova del Campionato del Mondo di MotoGP, la nona del 2019, sarà l'ultima prima della pausa estiva.

Le caratteristiche della pista, in teoria, dovrebbero favorire la Honda d Marquez, ma, come ha dimostrato l'ultimo gran premio in Olanda, la Yamaha è in netta ripresa e sicuramente in grado di dare filo da torcere sia con le moto ufficiali che con quelle sponsorizzate Petronas, dove scalpitano i rookie Morbidelli e Quartararo.

In Olanda, i piloti Ducati hanno ottenuto un ottimo risultato in base alle possibilità offerte alla desmo16 dalle caratteristiche della pista di Assen, anche se non sufficiente per consentire a Dovizioso di tenere il passo di Marquez nella classifica del mondiale.

In Germania, non vedremo in pista Jorge Lorenzo per le conseguenze dell'infortunio patito ad Assen nella FP1. Al suo posto, sulla Honda ufficiale, il collaudatore Stefan Bradl, mentre il maiorchino dovrebbe tornare in pista a Brno, nella prima gara dopo la pausa estiva.



Questi gli appuntamenti in pista per la MotoGP

Venerdì 5 luglio

09:55 - 10:40 Free Practice Nr. 1

14:10 - 14:55 Free Practice Nr. 2

Sabato 6 luglio

09:55 - 10:40 Free Practice Nr. 3

13:30 - 14:00 Free Practice Nr. 4

Domenica 7 luglio

09:20 - 09:40 Warm Up

14:00 Gara