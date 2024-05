Parte ufficialmente la 7° edizione di “Il futuro a portata di mano”, la call con cui BPER Banca intende sostenere fino a 5 progetti culturali innovativi e stimolanti per le giovani generazioni, in territori italiani che vivono una situazione di fragilità sociale ed economica. Il bando rivolto agli Enti del Terzo Settore, nell’ambito delle iniziative di BPER Bene Comune, riguarda progetti creativi, artistici e culturali che prevedono il coinvolgimento attivo dei giovani, promuovendo la loro partecipazione e incentivando il loro sviluppo intellettuale e sociale.

È possibile candidare la propria idea su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - entro le ore 12 del prossimo 2 luglio e avere così l’opportunità di accedere al cofinanziamento da parte di BPER Banca: se i progetti riusciranno a raggiungere il goal del 40% del budget previsto grazie alla raccolta fondi, la Banca contribuirà con il restante 60%. Le candidature saranno vagliate da un’apposita commissione di esperti, che li valuterà in base a criteri come l’originalità ma anche l’attinenza ai temi promossi dal bando, la sostenibilità economica, eventuali precedenti esperienze di crowdfunding, la valutazione dell’impatto sociale e la capacità di fare networking con le altre realtà del territorio.



Per maggiori informazioni e per candidare il proprio progetto:

bper.produzionidalbasso.com

BPER Banca è impegnata su tutto il territorio nazionale nel creare valore sociale per la comunità. Attraverso BPER Bene Comune, la Banca sostiene la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni non profit e gli Enti del Terzo Settore che si dedicano a conservare e perseguire il bene comune tramite iniziative di interesse generale. L’impegno di BPER Bene Comune è volto a promuovere le condizioni ottimali per uno sviluppo sociale integrale in una logica di sussidiarietà circolare.