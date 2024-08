Alla sua terza edizione, grazie al patrocinio del Comune di Bracciano il 28 agosto “Fuori Festival” al Centro Commerciale di Bracciano Nuova con protagonisti i Lunatics



Dal 28 agosto al 1° settembre torna a Bracciano nella cornice del Borgo Acqua Paola Dancescreen in the Land - 2024, Festival di Danza Contemporanea.

Organizzata da Associazione Canova 22 con il Conero Dance Festival, la manifestazione offre spettacoli e workshop nel verde. Un'immersione nella danza contemporanea con coreografi e ballerini da tutta Italia e non solo.

Alla sua terza edizione, grazie al patrocinio del Comune di Bracciano, il 28 agosto e in programma “Fuori Festival” al Centro Commerciale di Bracciano Nuova dove saranno protagonisti i Lunatics, giovani artisti del Collettivo La Luna Dance Center, per la performance “Quarto di Luna”.

L’iniziativa si svolge nel 50esimo anniversario della nascita della cultura hip hop, così i Lunatics calcheranno la scena di Bracciano dopo il tour newyorkese, con le coreografie originali di Markeeno Bramucci.

La direzione artistica del Festival Dance Screen in the Land è affidata a Fiorenza d’Alessandro, coreografa, regista di video-danza, documentarista con esperienza trentennale di eventi in contesti urbani e spazi non convenzionali storici e archeologici, spettacoli all’aperto e coproduzioni in rete con prestigiose realtà culturali italiane ed estere, tra le quali la collaborazione con il Festival Cinedans di Amsterdam, l’istituto di Cultura dei Paesi Bassi, la scuola di coreografia dell’Accademia Nazionale di Danza, il museo MAXXI di Roma, Dipartimenti di Architettura e Progettazione Sapienza Roma.



“Per il 2024 esploreremo - spiega Fiorenza D’Alessandro - la metafora del corpo come “luogo” del sogno, la necessità e l’urgenza del sogno di una città costruita intorno ai bisogni dell’uomo. Il progetto intende l’esperienza della danza come atto di resistenza che avvicina profondamente gli esseri umani, soprattutto i giovani coi loro linguaggi contemporanei.

La prima parte si tiene - sottolinea ancora - a Borgo Acqua Paola, nella storica frazione di Pisciarelli a Bracciano, spazio straordinario che coniuga natura e vocazione artistica offrendo sale per le prove, un anfiteatro sullo scenario di un bosco rigoglioso, vicini una sorgente d’acqua pura e un antico sentiero che attraversa un ponte di epoca romana conducendo a una cascata e al lago di Bracciano”.

Anche quest’anno, dopo Bracciano, il Festival Dancescreen in The Land si sposta a Roma. In programma spettacoli alla fornace del grande scultore Antonio Canova e al Castrum Caetani nel Parco Archeologico dell’Appia Antica. Evento conclusivo la mostra “Roland Petit e la giovane danza Italiana – Omaggio a un maestro del ‘900 che celebra i rapporti tra il grande coreografo francese e le fondazioni lirico-sinfoniche italiane, le creazioni, i balletti firmati per les étoiles da Carla Fracci ad Eleonora Abbagnato.



Programma Borgo Acqua Paola



WORKSHOP - “CREATION IN THE LAND” - 30-31 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2024

TRE GIORNI DI LABORATORIO - DALLE ORE 10 ALLE 18 CON I DANZATORI DELLA HOFESH SHECHTER COMPANY: ATTILA RONAI, JUSTINE GOUACHE, OSCAR JINGHU LI

1 SETTEMBRE ore 19.30 - Esibizione finale nell’Anfiteatro del Borgo

Un workshop all’insegna del superamento dei limiti tradizionali della danza, esplorando nuove possibilità espressive. Non solo un'esperienza formativa per i giovani che amano la danza contemporanea, ma anche un ritiro rigenerante e una vacanza da sogno.



SPETTACOLI



FUORI FESTIVAL - 28 AGOSTO 2024 ore 18 - Centro Commerciale Bracciano Nuova

DANCE in the Market

“QUARTO DI LUNA”

LUNATICS | LUNA DANCE CENTER

Nuova Produzione 2024, con le coreografie di Markeeno

Il Festival Dancescreen in the Land, giunto alla terza edizione e organizzato dall’Associazione Canova 22, attraverso la collaborazione con il Conero Dance Festival il 28 agosto ospita i Lunatics, giovani artisti del Collettivo La Luna Dance Center, per la performance “Quarto di Luna” all’interno del Centro Commerciale Bracciano Due con il patrocinio del Comune di Bracciano. L’evento si svolge nel 50esimo anniversario della nascita della cultura Hip Hop, così i Lunatics calcheranno la scena di Bracciano dopo il tour newyorkese, con le coreografie originali di Markeeno Bramucci. I Luna Breakers, coordinati da Gio Brain Galeazzi e in collaborazione con la coreografa Simona Ficosecco, si esibiranno in un susseguirsi di brani freestyle coinvolgendo le persone all’interno del centro commerciale in un momento della loro vita quotidiana, mentre fanno shopping o la spesa, cogliendole di sorpresa.



ANFITEATRO DEL BORGO ACQUA PAOLA



29 AGOSTO 2024 ore 19.30 “UNDER SKY IN THE LAND”

MARATONA DI DANZA IN COLLABORAZIONE CON IL CONERO DANCE FESTIVAL

JUSTINE GOUACHE & OSCAR JINGHU LI DELLA HOFESH SHECHTER COMPANY - GRUPPO DI SHADI SALEM - LUNA DANCE THEATER – LUNATICS

La serata-maratona sarà introdotta dalla compagnia Luna Dance Theater che da anni propone coreografie ispirate al lavoro di Pina Bausch riproposte dalla coreografa Simona Ficosecco. A seguire saranno in scena due interessanti realtà della danza contemporanea: la crew emergente di urban dance, I Lunatics, in collaborazione con il Conero Dance Festival e la direzione artistica del coreografo Markeeno Bramucci, che si lancerà in coinvolgenti esibizioni di urban fusion in uno stile contaminato e originale. E ancora i due danzatori della compagnia di Hofesh Shechter Company: Justine Gouache e Oscar Jinghu Li in due performance innovative e coinvolgenti; a chiudere il gruppo romano più seguito in questo momento con il coreografo e musicista Shadi Salem e i suoi giovani danzatori.



30 AGOSTO 2024 ore 19.30 - “HYBRIDUS”

UNA COREOGRAFIA PER DANZATORI UNDER 35 ISPIRATA AI BALLETTI RUSSI

CORNELIA DANCE COMPANY

Con uno spettacolo ispirato al celebre fenomeno dei “Ballet Russes” del Novecento, la compagnia Cornelia propone “Hybridus” un trittico di danza contemporanea firmato da Maša Kolar, Nyko Piscopo e Nicolas Grimaldi Capitello che pone al centro la figura dell’ibrido mettendo in scena tre differenti processi di trasformazione del corpo in relazione al mondo contemporaneo. Cornelia è una compagnia di danza fondata nel 2019 a Napoli da Nyko Piscopo, Nicolas Grimaldi Capitello, Eleonora Greco, Leopoldo Guadagno e Francesco Russo e riconosciuta dal MiC nel 2021 come organismo di produzione della danza. Il Team Cornelia, sviluppa le proprie produzioni in una dimensione artistica tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di mettere in discussione i codici della danza e creare uno spazio di ricerca consapevole sul corpo.



31 AGOSTO 2024 ore 19.30 - “GLI STATI DELL’ACQUA”

I GIOVANI DEL BALLETTO DI ROMA IN UNA COREOGRAFIA DI VALERIO LONGO

BALLETTO DI ROMA / CAP PROJECT

Il coreografo e vicedirettore del Balletto di Roma, Valerio Longo presenta un gruppo di danzatori eclettici del CAP Project nel nuovo spettacolo “Gli stati dell’acqua”. Con riferimento agli antichi acquedotti e all’elemento liquido come forma divina per eccellenza, la danza si snoda in quadri coreografici che riconnettono il fascino per l’antico alla fluidità tipica del contemporaneo. Con la direzione artistica di Francesca Magnini la Compagnia del Balletto di Roma promuove da sempre la produzione e la diffusione della danza d’autore italiana in Europa e nel mondo, con un repertorio attento oggi all’innovazione e alla ricerca, pur mantenendo forte l’attenzione alla storia e alla tradizione che lo hanno reso famoso.



1° SETTEMBRE 2024

ore 19,00 -

“ESSENCE”

UNA COREOGRAFIA DI PAOLA SORRESSA SULL’ENERGIA DELLA NATURA

MANDALA DANCE COMPANY



ore 20.00

“CREATION IN THE LAND”

RESTITUZIONE DEL WORKSHOP

“Essence” ci parla dell’era dell’Acquario ovvero l'era dello Spirito: l’esigenza profonda è quella di ritrovare la vera Essenza/Matrice per meglio attraversare questo percorso di esistenza duale che ogni anima è chiamata a percorrere, imparando così a “vedere e vedersi” oltre le apparenze senza pregiudizi. L’approdo finale è la scoperta di essere parte di una Matrice comune che ci lega indissolubilmente gli uni agli altri, che ci si trovi a brevi o lunghe distanze, temporali e territoriali. Mandala Dance Company è una compagnia di danza contemporanea nata da un’esigenza di comunicazione artistica e spirituale di Paola Sorressa. Fondata nel 2010, dal 2013 sovvenzionata dal MIC come Organismo di Produzione o Progetti Speciali.

La serata si concluderà con la restituzione, in forma di spettacolo, con tutti coloro che hanno partecipato ai tre giorni di laboratorio con i danzatori della HOFESH SHECHTER COMPANY



Info: Associazione Canova22 – via Canova 22, Roma https://www.canova22.com