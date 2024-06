Partita all’inizio dove gli azzurri partono malissimo con l’errore di rimessa del terzino/esterno dell’Inter Federico Dimarco che regala un gol all’Albania che si porta sull'1-0.

Ma per fortuna ci pensano Bastoni e Barella a portare in vantaggio l’Italia sul 2-1, risultato definitivo dell'incontro.

Insomma è stata una partita con i giocatori dell’Inter protagonisti... in bene, Bastoni e Barella, e in male, Dimarco, che si è comunque rifatto dell'errore iniziale. Dei convocati nerazzurri Spalletti non ne ha fatto a meno, tutti e cinque sono stati schierati in campo nell'arco dei 90 minuti: Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Darmian.