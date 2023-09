Sabato 30 settembre 2023 al Bolgia, top club a Bergamo, arriva il top dj producer francese TRYM, artista in forte ascesa nel panorama elettronico mondiale, per quella che è una nuova imperdibile notte della stagione autunno - inverno 2023/4 del Bolgia. Ad affiancarlo, nella Main Room del top club sulla'A4, c'è il duo Head2Head.



Francese, TRYM fa all'anagrafe Martin Lermurier. Si inventa ogni notte un viaggio musicale nuovo, fatto di sonorità hard dance e hard trance. Oltre 300mila follower su Instagram, un interessante merchandising (tra magliette e vinili) legato al suo progetto come artista e alla sua etichetta COLOR, spicca grazie al suo stile potente, melodico, colorato e fa ballare il mondo da tempo. Succede con brani come "It's Better When We Fake It", concentrato di energia e melodia, o nel potente remix per "Now or Never" di Martin Solveig. Il 5 ottobre, dopo il Bolgia, fa scatenare Brunch Electronik Lisboa #10, al Tapada da Ajuda di Lisbona. Con lui, in Main Room, ecco Head2Head, protagonisti della scena techno con le loro sperimentazioni. Chiudono il cerchio WM e Rea K.



Non è tutto. La festa elettronica continua in Garden Room con Noize Suppressor. Al Bolgia racconta la storia del suono hardcore italiano in un un 'history set' di ben 2 ore. In console ci sono anche: Andy The Core, Jappo, Night Shift, Meccan Twins, alla voce Mc Coral. Per finire, nella Alternative Room, ecco un 'extended set' di Juri Carrera.



L'appuntamento di sabato 30 settembre 2023 al Bolgia è solo l'ennesimo appuntamento importante nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999, KLANGKUENSTLER, Alignment, RBX, Marika Rossail e Charlie Sparks.



30/09 TRYM, Head2Head @ Bolgia - Bergamo

https://www.bolgia.it/trym/



Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino