Costez - Telgate (BG), 20/7 Image X Mercy, 21/7 Jessie Diamond, 27/7 J-Ax #Showcase2k18

Image X Mercy, venerdì 20 luglio 2018, fa per la prima volta ballare #Costez, la grande disco a due passi dall'uscita A4 di Telgate (BG). Il sound è Hip Hop & Reggaeton, quello dell'estate 2018 e non solo, in una fantastica location estiva che sa regalare emozioni. In console Mercy Soundsystem e Teaki Sound, alla voce Gatch e Chiara Giorgianni.

Sabato 21 luglio, invece, al #Costez di Telgate (BG) torna Jessie Diamond, una delle dj girl più richieste e scatenate d'Italia. In console dà vita ad un vero e proprio show. L'artista ha grande empatia con il pubblico, balla, canta e si diverte… insomma: è un vero tornado. La musica che propone è fuori dagli schemi, coinvolgente elettronica da ballo mixata con energia pura e l'occhio sempre ben attento alla pista. Giovane e bella, oltreché italianissima, inizia la sua carriera nel 2009 quando pubblica il primo singolo 'Love is Emotion', un vero e proprio successo a cui, negli anni, ne seguiranno tanti altri, di successo sempre maggiore.

Già definito al #Costez di Telgate (BG) anche il programma di venerdì 27 luglio, quando sul palco salirà J-Ax. La sua esibizione, che fa parte del suo tour nei club #Showcase2k18, è perfetta per rivivere e cantare canzoni hanno segnato la storia della musica italiana e intere generazioni di giovani dagli anni '90 ad oggi. Il suo sito è J-ax.it, la sua pagina Facebook facebook.com/jaxofficial. Lo show di J-Ax è hosted by Space One, Grido e Fabio B. J-Ax, più che che un nome è una una garanzia vera e propria: rapper, cantautore e produttore discografico affermato, ha iniziato la carriera negli anni '90 con il duo rap Articolo 31, continuando poi come solista a partire dal 2006 e preferendo la strada del pop, pur rimanendo legato alle sue radici rap. Ha collaborato con numerosi artisti nel corso degli anni come Neffa, con il quale crea un nuovo duo, Due di Picche, Club Dogo, Jovanotti, Fedez e molti altri. Ha avuto il piacere di partecipare allo show televisivo The Voice of Italy come coach nell'edizione del 2014 e nello stesso periodo ha fondato, insieme a Fedez, ormai suo grande amico e collega di lavoro, una nuova etichetta discografica indipendente con il nome di Newtopia. Lo scorso 1 giugno si è esibito insieme a Fedez, oltre che con altri numerosi artisti italiani, in un grandioso e spettacolare concerto allo stadio di San Siro di fronte a oltre 75mila spettatori, presentando, oltretutto, il loro ultimo singolo "Italiana".



