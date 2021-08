A Nyon, in Svizzera, venerdì si è tenuto il sorteggio per la fase a gironi di Europa League. Per quanto riguarda le due italiane presenti, il Napoli, testa di serie del Gruppo C, dovrà vedersela con il Leicester lo Spartak Mosca e il Legia Varsavia, mentre nel Gruppo D, più complicato è il compito della Lazio che dovrà affrontare Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray.

Queste le date prefissate per lo svolgimento degli incontri:

Prima giornata: 16 settembre

Seconda giornata: 30 settembre

Terza giornata: 21 ottobre

Quarta giornata: 4 novembre

Quinta giornata: 25 novembre

Sesta giornata: 9 dicembre



Superata la fase a gironi, le vincitrici dei gironi si affronteranno negli scontri diretti non più ai sedicesimi, ma agli ottavi di finale, con le seconde squadre di ogni girone che andranno agli spareggi a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze classificate della UEFA Champions League per guadagnarsi un posto agli ottavi.

Le squadre terze classificate, invece, passeranno alla fase a eliminazione diretta della UEFA Europa Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della UEFA Europa Conference League negli spareggi a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League per un posto agli ottavi.

Anche per questo torneo è stata eliminata la regola del gol in trasferta che vale doppio. Pertanto, in caso di parità, saranno tempi supplementari e rigori a decidere il risultato di un incontro.

La finale di UEFA Europa League 2022 si disputerà allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia il 18 maggio.