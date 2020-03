Con una nota inviata al Ministro dell’Interno Prefetto Luciana Lamorgese, il Segretario Generale Federdistat-Cisal Vigili del Fuoco Antonio Barone rivolge un accorato appello, affinché al personale venga sottoscritta una copertura assicurativa per COVID-19 ed iscrivere anche tale patologia nelle tabelle per causa di servizio.

Nella nota si legge che “considerato che, molti Vigili del Fuoco hanno contratto il Virus nell’adempimento del dovere con perdite anche di vite umane ed altri messi in quarantena a causa di mancata prevenzione di tampone, richiesta dalla nostra Organizzazione Sindacale in diverse circostanze, che non ha limitato il contagio tra colleghi che non sapevano di essere portatori positivi chiediamo una convenzione assicurativa”.

“I giorni che stiamo vivendo rimarranno nella memoria di tutti” – continua la nota - “la tragicità e la crudeltà degli eventi stanno segnando la vita di tutti i cittadini, inclusa quella di uomini e donne del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che stanno affrontando con coraggio il compito istituzionale del servizio tecnico urgente che con modesti strumenti di cui dispongono non esitano a prestare soccorso per assolvere il loro compito istituzionale.

Pertanto chiediamo subito di sottoscrivere una convenzione assicurativa che tuteli i lavoratori e le lavoratrici al fine di potersi curare e avere garantito un sostegno che l’amministrazione non garantisce e tampone per tutti i Vigili del Fuoco - conclude la nota a firma del Segretario Generale Federdistat-Cisal Antonio Barone.