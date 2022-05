Un brano ritmato che descrive la paura di lasciarsi andare all'amore.

In radio dal 27 maggio 2022.

Il nuovo singolo di Moneamour mixa perfettamente stili diversi per raccontare quanto sia difficile fidarsi delle persone. Lo slang hip hop fa da padrone a questo pezzo che si alterna ad un linguaggio più ricercato per trasmettere a pieno la dualità dei sentimenti che affronta il rapper: da una parte la paura di essere amati e dall'altra la promessa di essere un uomo migliore. A completare questo brano un tocco di rap e un pezzo più banger perfetto per essere usato sul social del momento TikTok.

Radiodate: 27 maggio 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



BIO

Moneamour, classe ‘94, è nato e cresciuto nella periferia milanese (Gratosoglio). È un rapper dalle sonorità più soft e chill rispetto alla scena attuale, ma non per questo meno incisivo, improntato al racconto di ciò che lo circonda.

Inizia a scrivere all'età di 15 anni, ma registrerà i suoi primi pezzi solo anni dopo. Ha all'attivo diversi singoli e un ep “Nessuno si salva da solo”, disponibili su Spotify e YouTube.

Attualmente collabora con Orangle Records con la quale ha prodotto i singoli “Malcom & Marie” e l’ultimo in uscita a fine maggio “Feeling”.