Il prevedibile imprevisto

Mentre il Nostro Marty fa ritorno a casa, la camionetta dei pompieri sosta davanti al palazzo... Marty: Grande Giove! Chissà cosa sta accadendo. Marion sono tornato. Ci sono i Pompieri qui da me? Marion: Marty, figliolo, finalmente sei qui. È successo che si è rotto un tubo dell'acqua all'inquilino del piano di sopra e nessuno se n'era accorto. Quando ha bussato la postina dovevo scendere per firmare la posta. È stato cosi che mi sono trovata con i piedi inzuppati d'acqua che veniva da casa tua. Ho temuto per i nostri piccoli amici. Ti chiamavo, ma eri irraggiungibile. Ho chiamato i pompieri e dopo vari tentativi, perché la chiamata era disturbata, sono intervenuti. L'inquilino del piano di sopra è sceso già e si trova in casa tua con loro.Marty: Solo questa ci mancava. Ora gli parlo io. È un anno che gli dico di provvedere a quella perdita... adesso mi ha allagato addirittura la casa. Grazie di tutto, signora. Questo è uno spray al peperoncino per lei, poi le spiego. Mi tenga lei un altro po' questi due diavoletti...Marty entra in casa e si trova due pompieri che fanno fronte alla perdita e l'inquilino del piano di sopra zitto e pallido.

Marty: Eccomi qui, buongiorno. Sono il proprietario di casa. Signor Willis c'è anche lei vedo, grazie... che cosa le posso dire adesso? È un anno che le dico di provvedere e lei... aspetta l'idraulico... ha detto così. Ora come si fa? Anche la porta mi è stata sfondata. In questo palazzo avete fatto scappare anche l'ultimo amministratore. Ora voglio capire come risolviamo.Uno dei Pompieri: Signor Marty, abbiamo al momento provveduto. C'era un tubo di scarico che passava da questa parte... vede? Noi qui abbiamo dovuto rompere e seguire la perdita, che è arrivata fino a lì.Marty: Che manicomio! Signor Willis mi hanno sfasciato mezza casa. Adesso vengo a dormire a casa sua?Signor Willis: Marty si calmi. Purtroppo sono cose che capitano. Esistono guasti peggiori. Stia tranquillo, provvediamo. Nessuno vi lascia in questa situazione, non si alteri.Marty: Certo, situazioni peggiori di questa ci sono: ad esempio un crollo della palazzina mentre fai ritorno a casa. Qui adesso ci manca solo la gondola! I pompieri con una risatina ironica salutano avvisando Marty di intervenire sui danni subiti con un certo tempismo. Dipenderà dal Signor Willis replica Marty infastidito per tutto l'accaduto, mentre Willis torna su con passo felino e una faccia poco rassicurante.Marty : non posso contattare Doc per andare da lui stanotte, anche lui non se la passa meglio. Purtroppo dovrò chiudere casa per giorni. Mi tocca asciugare. Ci metterò delle ore. Va bene Marty, fai del tuo meglio e poi esci da qui.



Manutenzione in Casa quanto è importante?

Possiamo agganciarci alla storia delle assicurazioni. In questo momento se avesse avuto una polizza sui guasti, questa sarebbe stata una salvezza per il nostro Marty. D'altro canto non possiamo immaginare una vita di polizze, ma una manutenzione ordinaria degli impianti è d'obbligo. Partiamo dalle accortezze. Se è possibile bisogna chiudere la chiave di arresto dell'acqua come azione preventiva ed è possibile agire meccanicamente su un impianto inserendo in ogni suo percorso una chiave di arresto supplementare, in caso di una perdita da un tubo , si chiude la zona interessata fino al momento della riparazione.

Un impianto dell'acqua... parlante

Passiamo alla nostra proposta di oggi, che cosa intendo per impianto intelligente? È un impianto idraulico dotato di una centralina alimentata a batteria che verrebbe montata subito dopo il contatore dell'acqua. Questo impianto includerebbe dei rilevatori in vari punti del percorso e prima di ogni rubinetto... tutto nascosto nel muro.



Le funzioni

Questa centralina sarebbe configurabile in base al numero di uscite previste in un impianto. Tutti i rilevatori (o valvole intelligenti) a loro volta verrebbero alimentati da un piccolo filo di pochi volts che alimenta la loro parte elettrica e li condurrebbe alla centralina, all'apertura di un rubinetto dove l'acqua abbia un passaggio obbligato, mentre l'ultimo rilevatore o valvola - come vogliamo chiamarlo - darebbe il segnale che il passaggio avviene da lì ed il funzionamento è corretto. Se l'acqua non arriva al rubinetto, la centralina rileva il problema e con un sms preconfigurato sul telefono avverte il proprietario dell'abitazione.Questo tipo di prodotto per la sicurezza, al momento, non l'ho mai visto da nessuna parte. Probabilmente esisterà anche di meglio...



Azioni preventive e dove trovarle

In nostra assenza tutto può accadere di tutto... se non è già successo. Quindi meglio controllare periodicamente tutto, staccare tutto quello che è possibile staccare quando si è fuori di casa.Se non ci sono le possibilità economiche, su alcuni problemi dovremmo intervenire operando personalmente, magari con qualche suggerimento da qualche persona esperta, ricercando articoli e leggendo forum sui guasti comuni. Infine, da non sottovalutare muffe e insetti, fattori determinanti per la nostra salute, ignorarli non è plausibile.Marty proprio ora manca l'amministratore del palazzo. Ora che ti serviva una soluzione veloce.





L'amministratore di condominio un eroe mancato

Creare nuovi posti di lavoro da noi sembra trascurabile ma l'Amministratore dovrebbe essere obbligatorio per l'aspetto della sicurezza in fabbricati dove sorgono due o più famiglie. Per i contesti di famiglie a reddito basso e medio, la nostra proposta si baserebbe su un bonus che paghi il ruolo in questione e questa misura sarebbe una svolta per tutto il territorio.Amministratori che otterrebbero l'impiego al ruolo presso una lista gestita annualmente dalla regione. Ogni condominio fa richiesta e tutti gli inquilini che rientrano nel bonus possono accedere alla misura. Le famiglie con redditi bassi e redditi medi avrebbero la possibilità di esentarsi dalla spesa del ruolo dell'amministratore partecipando a quella dei doveri condominiali. Caro Stato, qui da noi c'è molto da fare. Se non sai gestire la situazioni, cambiamo gli amministratori... no?



Quello Favorito

Signora Marion i pompieri sono andati via, non può lei tenermi i cani almeno per stanotte? Purtroppo in casa non possiamo stare, Marion: Marty entra, resta qui anche tu, non hai un posto dove andare, tranquillo puoi stare sul divano, ti preparo qualcosa da mangiare, mentre ti leggi la posta.Marty: Grazie non so come sdebitarmi per la sua solidarietà. Vediamo questa posta. Allora... la famigerata rata del mutuo, la carta dell'avvocato, la bolletta elettrica salata come al solito e questa che cosa è? Leggi bene, Ciao Marty sono un amico. Stanno girando i ladri, ti consiglio l'applicazione di telecamere e di munirti di qualche arma per difenderti. Proprio la scorsa settimana sono state svaligiate due case, dicono in giro che sei quello favorito e qualche farabutto sta puntando soprattutto casa tua. Qui nel quartiere si parla, dal giornalaio qui si sa tutto anche in anteprima, mi raccomando, saluti.Marty: Rubare?

Postiamo il postino?

La proposta sull'argomento posta che vi servo è questa. Necessitiamo di una riduzione dell'uso massiccio per carta e plastica. La tecnologia andrebbe inserita per tutte le comunicazioni postali, la figura del postino sarebbe di aiuto nel comparto interno e altri servizi.Le stesse raccomandate con ricevuta di ritorno andrebbero sostituite con la posta elettronica obbligatoria. Per coloro poco attenti alle nuove tecnologie, ci dovrebbe essere una nuova figura a supporto per l'apprendimento.



Energia: la fine di un comparto tutelato

Accise, spese A B C D, aumento dell'energia, liberalizzazione in cui si gioca solo al rialzo. La bolletta dell'energia elettrica è cambiata di male in peggio e con l'aggiunta del canone tv vi è un'ulteriore batosta economica. È un canone costoso. Potenziare la tv di Stato sul numero di canali e servizi proposti non giova a nessuno, dal momento che ognuno ha diritto di scelta, quindi un obbligo a seguire i contenuti offerti dalla Rai resta una vera pretesa in tempi di carestia e poi sui canali nazionali... senza considerare che vi è pure la pubblicità a sovvenzionare l'azienda. E che dire poi dei programmi sì dei programmi no, come dimostra la vicenda di Roberto Saviano. Perché la Rai non trasmette i contenuti solo sulle tre reti storiche, dando in gestione gli altri canali, alleggerendo così il canone?



Il dubbio di Marty

Marty con una mano alla fronte sta per qualche minuto in silenzio. Troppe sventure. Prova un momento di sollievo nel ricordare quei viaggi nel tempo in cui lottava per sistemare le cose. Un dubbio bussa alla sua porta... il presente potrebbe essere stato manomesso dal passato? Al momento non ci sono prove inconfutabili per sostenerlo.



