È in radio e in digitale il nuovo singolo dei Twice 20 “Love Bug” feat. Rhade (Food record). Fuori il video.

«Il brano - afferma Rhade che ha scritto il testo - racconta lo sfogo di chi come me ha affrontato un periodo molto duro della sua vita, in cui ha incontrato l’amore, ma non ha avuto il coraggio o la capacità di riconoscerlo come tale. Combattuta tra la passione e la paura di vivere quel sentimento, si raggiunge la consapevolezza dell’unicità di quell’amore solo quando la vita ci mette davanti ad una prova di grande forza, da superare anche grazie all’alchimia che ci lega mentalmente al nostro salvatore. “Love bug”, che sta per cortocircuito d’amore, nasce come pezzo soul/black per cercare di esprimere al meglio quello stato d’animo - proseguono i Twice 20 – e solo successivamente abbiamo deciso di creare anche una versione con sonorità più contemporanee».

Qui il video: https://youtu.be/UK_Ckg1eorI

Nel video si vedono un‘esplosione di colori, di fiori e di cieli azzurri, rappresentazione della vita che nasce e che cresce, mentre Rhade canta la sua storia, la sua vita, e le prove di grande forza e di coraggio che, con umiltà e amore, ha saputo superare. La regia per descrivere, parte da una situazione scura, al buio, illuminata solo da candele che danno una luce calda e un tono intimo sino ad arrivare al giorno, dove l’artista è circondata dalla natura e dalla luce del sole.

TWICE 20, gruppo dance, nasce nel 2016 da un'idea di due producer, Ricky Boerci (tastiere) leader fondatore della band con Paolo Agosta, in arte Lobstar (chitarra e voce), e gli amici Giovanni Sangalli (batteria), Paolo Janko (chitarra e voce) e Ramona Debellis in arte Rhade (voce). Nel 2017 firmano un contratto con Time Records che pubblica il primo singolo “Save me” interpretato dal cantante americano Max C e remixato da Nari & Milani, raggiungendo con il video 2 milioni di view in poche settimane.

Nel 2018 è la volta di “Fallin” remixato da Get Far (Fargetta) e interpretato da Lobstar, il video supera i 2 milioni di visualizzazioni. Nel 2019 collaborano con Paolo Sandrini, storico produttore della dance Italiana, (Gigi D'Agostino, Christian Marchi), per “I am free” sempre interpretato da Lobstar e per la prima volta appaiono tutti e cinque nel video. È l’estate 2020 ed esce “Beautiful Dream” cantato da Rhade, con sonorità più minimal e leggere e il video, realizzato dal montaggio di clip raccolte durante vari viaggi della cantante in giro per il mondo, supera il mezzo milione di view su Youtube e 2,4 milioni su TikTok. Nel 2021 la band esce con “Forgiveness” brano pop dalle sonorità reggae, con oltre un milione di visualizzazione su TiKTok e mezzo milione su Youtube. Ogni ricavato derivante dai guadagni raggiunti è devoluto alla fondazione Bruno Boerci onlus, che si dedica alla ricerca oncologica presso l’Ospedale Maugeri di Pavia.

Siamo nel 2022, l’uscita dell’inedito “Love bug”, anticipa la pubblicazione del primo album della band.