Mi chiamo Marco Melega e sono anche io confinato nella definizione di “no vax”. Eppure, riferendomi all’ articolo apparso su Repubblica lo scorso 8 Gennaio, non ho solo la terza media. Non sono disoccupato. Non ho un disagio abitativo.



Il Capodanno 2022 mi ha regalato per la seconda volta il Covid e sono attualmente ancora in attesa dell’ambíto Super Lasciapassare Verde da guarigione per poter far finta di tornare alla “pseudo-normalità”.



E’ la seconda volta che affronto il Covid. La prima volta, da asintomatico, nell’estate 2020. Mi sono accorto di essere “leggermente positivo” al rientro della Sardegna, quando per puro scrupolo ho voluto fare un tampone rapido antigenico. La mia positività è stata prontamente segnalata dal laboratorio di analisi all’ATS locale che mi ha costretto all’isolamento domiciliare. L’operatrice sanitaria però, avendo constatato una “positività lieve” mi ha comunque consigliato di eseguire nuovamente il test dato che, a volte, "questi tests sbagliano". A distanza di quattro giorni ho seguito il consiglio ed il tampone è risultato negativo. Per le due volte necessarie ad uscire dall’isolamento domiciliare e ritornare all'agognata “normalità”.



A distanza di circa 20 giorni mi trovavo a Napoli, in hotel. Alle 7:00 del mattino sono stato svegliato dalla Polizia in tenuta antisommossa che mi avvisava che risultavo “evaso” dall’isolamento domiciliare. Ben 4 agenti hanno occupato la reception dell’hotel per circa 2 ore al fine di verificare la mia posizione dopo che ho evidenziato loro i risultati negativi dei due test antigenici. Questo è stato il mio “ben tornato alla normalità”.



La seconda volta, come dicevo, a ridosso del Capodanno 2022. In quest’occasione il Covid si è fatto sentire. Mal di testa, mal di gola, tosse e raffreddore per circa 3 giorni. Le regole impongono un isolamento domiciliare di 10 giorni ed all’undicesimo mi sono recato ad eseguire il tampone. Negativo. Bene, dico tra me e me, l’agognata “normalità” è vicina ed otterrò in premio il Super Green Pass!



Il Green Pass base valido 48 ore mi arrivò a distanza di qualche ora dall’esito negativo del tampone. L’attestazione di Fine Isolamento dopo circa 2 giorni. Il Super Green Pass? Ad oggi nemmeno l’ombra…



Ed il ritorno alla “normalità”? Credo mi toccherà acquistare una DeLorean.