Primo Tempo: Napoli in vantaggio a metà gara al Maradona, ma l'Empoli è pienamente dentro il match. I toscani provano a giocarsela a viso aperto, con pressing alto e capacità di incidere. Il Napoli dopo qualche minuto sembra trovare le misure, passa con McTominay (su ottima giocata di Lukaku) e sfiora anche il raddoppio con Politano e Neres. L'Empoli però non molla e sfiora a sua volta il gol con una gran conclusione al volo di Esposito. Il secondo tempo promette scintille.

Secondo Tempo: Il Napoli mette il vestito bello e supera d'autorità l'Empoli con un secco 3-0, dilagando soprattutto nel secondo tempo. Contro un Empoli che almeno per 45 minuti ha fatto sudare gli azzurri, la squadra di Conte ha trovato le risposte che cercava soprattutto dalla coppia McTominay-Lukaku: due gol per il primo, un gol e due assiste per il secondo. In una giornata quasi perfetta, l'unica nota stonata è l'infortunio muscolare di Juan Jesus, che sostituiva il già infortunato Buongiorno.

Il Napoli travolge l’Empoli per 3-0 grazie alla doppietta di McTominay al 18’ e al 61’ e al gol di Lukaku al 56’. Nella ripresa, al 52’ Neres va in fuga sulla sinistra e crossa al centro per Olivera, il suo colpo di testa termina sul fondo.

Al 56’ suggerimento in area di Gilmour per Olivera, stop di quest’ultimo che poi tocca per Lukaku, il belga va alla conclusione sul palo più vicino e mette in rete: è il raddoppio del Napoli. Al 61’ Lukaku è servito sul lato destro dell’area e alza l’assist per la testa di McTominay, lo scozzese colpisce la traversa e la sfera entra in rete.