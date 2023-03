Appassionati di tutto il mondo dell'hockey ghiaccio, unitevi! A Visp c'è un posto, anzi, un negozio, assolutamente imperdibile.

Siamo nel Vallese, ancora nella sua parte 'tedesca', settemila anime che palpitano per la squadra locale, che milita nella Swiss League, ovvero la seconda lega nazionale.

Uscendo dalla stazione, sulla destra, in Kantonstrasse 2, c'è uno splendido negozio specializzato in materiale da hockey, il Pele's Skills Center.

Anche se non propone nulla relativo né alla squadra del Visp né tanto meno relativamente ad altre squadre svizzere o dell'NHL, vi si trovano invece bastoni, protezioni e caschi, tutto il 'necessaire' per scendere bardati sul ghiaccio pronti per giocare la partita.

All'interno del negozio, inoltre, c'è una bella sorpresa: un piccolo mezzo campo da hockey dove potersi esercitare e dove fare qualche sperimentazione tattica, oltre a una porta con una finta base di ghiaccio dove poter fare 'riscaldare' i più piccoli.

Un dovere andarci, per ogni buon appassionato del 'disco', magari in occasione di una partita del Visp, meglio ancora se per un 'derby' con l'altra squadra del Vallese, sebbene di lingua francese, il Sierre.