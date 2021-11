La strada per la qualificazione ai Mondiali di calcio in Qatar nel 2022 si fa molto dura per l'Italia di Roberto Mancini. Le avversarie sono molto toste e le partite saranno da dentro-fuori, gare secche come nelle coppe europee.

Qualora l'Italia non dovesse farcela neanche stavolta, non solo sarebbe la seconda volta consecutiva nella sua storia, ma si arriverebbe a 12 anni, prima di poter rivedere (si spera) la nazionale italiana ai campionati del mondo. Una generazione senza notti magiche, insomma.



Il sorteggio per determinare gli incontri degli spareggi per la qualificazione delle ultime squadre europee che andranno alla Coppa del Mondo in Qatar, si terrà a Zurigo, in Svizzera, venerdì 26 novembre alle ore 17.

I tre slot europei per il Mondiale FIFA 2022 che non sono stati assegnati al termine della fase a gironi della competizione preliminare, verranno decisi da tre mini tornei di spareggio ai quali parteciperanno complessivamente 12 squadre.

Alle dieci seconde dei gironi delle qualificazioni europee, si sono aggiunte due squadre in base al ranking complessivo della UEFA Nations League 2020/21: Austria e Repubblica Ceca.

Nello specifico, questi posti sono andati alle due squadre più in alto nel ranking tra le vincitrici dei gironi di UEFA Nations League che non si sono qualificate direttamente alla fase finale, né vincendo il proprio girone, né arrivando al secondo posto delle qualificazioni europee e quindi accedendo di diritto agli spareggi.



Come funziona il sorteggio.

Le sei migliori seconde della fase a gironi delle qualificazioni europee sono in prima fascia e giocheranno la semifinale di spareggio in casa. Le altre sei invece sono in seconda fascia.

Per determinare le sei migliori seconde che sono andate in prima fascia, non sono stati considerati i risultati contro le seste (per i gironi da sei) e si sono applicati i seguenti criteri nell'ordine seguente:

a. maggior numero di punti

b. migliore differenza reti

c. maggior numero di gol segnati

d. maggior numero di gol segnati in trasferta

e. maggior numero di vittorie

f. maggior numero di vittorie in trasferta

g. meno punti disciplinari in base solo a cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e staff tecnico (cartellini rossi = tre punti, gialli = un punto, espulsione per due gialli in una partita = tre punti)

h. lista d'accesso della UEFA Nations League 2020/21

Il sorteggio distribuirà le sei migliori seconde (ovvero quelle della prima fascia) nelle semifinali 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e le designerà come squadre di casa.

La prima squadra sorteggiata occuperà la posizione di casa nella semifinale 1, la seconda sorteggiata la semifinale 2 e così via sino a quando l'urna non sarà vuota.

Il sorteggio poi assegnerà le squadre della seconda fascia agli accoppiamenti delle semifinali una alla volta. La prima squadra sorteggiata dall'Urna 2 occuperà la posizione di squadra in trasferta nella semifinale 1, la seconda sorteggiata nella semifinale 2 e così via fino a quando non verranno determinati tutti gli accoppiamenti delle semifinali.

Le semifinali 1 e 2 vanno al percorso A degli spareggi, le semifinali 3 e 4 al percorso B e le semifinali 5 e 6 al percorso C. Per determinare chi tra le vincitrici delle semifinali giocherà in casa la finale, verrà effettuato un sorteggio aggiuntivo per ogni percorso.



Ci sono anche delle "restrizioni".

Il "divieto di scontro" tra alcune squadre comporterà, ad esempio, che Ucraina e Russia non potranno essere accoppiate tramite sorteggio.



Queste le date in cui si giocheranno gli spareggi:

Semifinali spareggi: giovedì 24 marzo 2022.

Finali spareggi: martedì 29 marzo 2022.