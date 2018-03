Pitti Uomo 93: l'evento fashion per eccellenza

Tante le manifestazioni a supporto delle giornate di Pitti Uomo. Tra queste, da segnalare quella in cui è stato premiato Claudio Del Vecchio per il suo contributo alla diffusione del marchio Brooks Brothers.

Sono stati oltre 1200 i marchi che hanno atteso la celebre kermesse di moda per poi poter presentare le loro incredibili collezioni dedicate alla moda maschile per la stagione Inverno 2018-2019.

Altri articoli di possibile interesse:

BlackRock, il 31 gennaio si svela il futuro 31/01/2018 07:16 - L'evento annuale giunto alla sua diciassettesima edizione vedrà la partecipazione di 10 gestori, si terrà in contemporanea in quattro città e sarà disponibile in diretta streaming. (Advisoronline)

Google: ecco come guardare l'evento del 4 Ottobre 08/10/2017 23:46 - Oggi è la giornata dell'evento di Google per la presentazione di nuovi smartphone e non solo! Ecco come seguire il lancio dei prodotti direttamente in streaming su YouTube! (Tech Station)

The Athlete s Foot Italy sceglie TheGoodOnes per la gestione dei social network 04/09/2017 11:06 - Marco Marozzi, CEO di TheGoodOnes: “La nostra strategia editoriale punta a un maggior impatto visuale per raccontare i prodotti ma anche per abbracciare la Sneaker Culture in tutte le sue… (thegoodones)