Antonio Di Mauro è il Vincitore della 61ª edizione Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia.

Frascati: sabato 4 dicembre, si è svolta la cerimonia di premiazione della 61ª edizione del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stato Antonio Di Mauro con la raccolta “Società italiana spiriti ”, Stampa 2009 Editrice . Dalla motivazione della giuria: “Il poema che Antonio Di Mauro già dalle Acque del fondale (2003) ci aveva posto domande estreme: «Qualcuno è assente? / Da quale regione gelida vieni? / Dovrà accadere qualcosa?»

Così, la materia del nuovo libro, Società Italiana Spiriti (azienda reale e insieme alambicco di poesia), non ci ha colti di sorpresa. «Infebbra fusti e rami» l’energia, la misura, la voce di questa paziente opera. Storie, microstorie la abitano: di vivi e di “assenti” «dal forte sentire», di immortali padri. Poeta, Di Mauro ha imparato a nutrire parole, delle stesse distillate fa «sostanza vivente».



Sottile vertigine la sua urgenza di “raccontare”, che è nel contempo di uno storico che legge il passato e di un pittore che trova quello che non cerca. Una vena emotiva appare a noi, infine, come se l’avessimo avuta dentro... Disseminati puntini sospensivi, ci prendono quali stazioni di silenzio. Premio alla Carriera a Edith Bruck, di origine ungherese, scrittrice, poetessa, traduttrice e testimone della Shoah.

E' autrice di Poesia e di romanzi come: Chi ti ama così (1959), Le sacre nozze (1969), Lettera alla madre (1988), Nuda proprietà (1993), La donna da cappotto verde (2012) La rondine sul termosifone (2017), Ti lascio dormire (2019) e Il pane perduto (2021 candidato al LXXV Premio Strega). “La Sua storia, la Sua personalità sono l'apice di una passione e di una cura per il dolore della storia. Nei suoi scritti, oltre la commozione per una esperienza vissuta e narrata con tale delicatezza e lucidità, noi tutti ancora oggi possiamo trovare un modello di riflessione”.



Per la XIII edizione del Premio Frascati Giovani Ugo Reale, sono risultati vincitori : Edoardo Rizzo della classe II B Istituto Comprensivo Frascati 1 e Francesca Ruggiero della V A Liceo Classico Villa Sora.



Per la sezione Poesia Giovani sono stati premiati : Chiara Ugoletti e Gaia Bartoletti della classe III B dell’Istituto Comprensivo di Frascati , la classe III A dell’Istituto Comprensivo Frascati 1, Joseph Maria Botticelli della III A Liceo Classico Villa Sora e la classe III C dell’ Istituto Comprensivo Alto Casertano di Conca della Campania.



Il Premio è organizzato dall’Associazione Frascati Poesia.

Ufficio Stampa: Associazione Frascati Poesia

Tel. 06 94184575email: [email protected]