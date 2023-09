Denise Martino è la “Venere d’Italia” 2023, il concorso di bellezza ideato dal fotografo napoletano Pietro Cortese, giunto alla decima edizione, che quest’anno si è svolto nella splendida cornice dell’hotel “Costa Elisabeth” nel suggestivo borgo di Cirò. Denise ha 17 anni, è alta 175 cm, ha i capelli e occhi castani e, appena è stata eletta, scelta tra 70 concorrenti, non è riuscita a trattenere qualche lacrima di commozione.

Incoronata dai super ospiti Massimo Boldi ed Antonio Razzi, la “Venere” ha indossato e posato per i flash dei fotografi una corona realizzata in esclusiva dal maestro orafo Gerardo Sacco, che ha dedicato al concorso un’opera unica e irripetibile.

La competizione, che riprende il nome della dea romana della bellezza Venere, etimologicamente derivante da “Venus”, che in latino significa amore, desiderio, bellezza, leggiadra, avvenenza, mira al senso puro della bellezza: infatti, le concorrenti sono state giudicate senza trucco. La serata della finale è stata presentata anche quest’anno da Giuseppe Stigliano ed Antonio Gentile, mentre le coreografie sono state curate dal lavoro impeccabile di Angelo Mastrangelo e Vittorio Casale, che hanno proposto i tormentoni dell’estate appena trascorsa. La direzione fotografia e palco è stata curata da Ignazio Calò, mentre la regia della diretta social da Domenico Conti. La seconda classificata col titolo “Venere Obsession” è la napoletana Angela Izzo, ha 21 anni, e sogna di crescere nel settore moda.

La terza classificata con il titolo “Venere Cinema” è Sophia Casolino, ha 19 anni ed è molisana. Durante la serata Massimo Boldi ha ricevuto il premio “Venere” alla carriera cinematografica, mentre Antonio Razzi il premio “Venere” come personaggio social dell’anno. Come ogni anno l’evento dedica un’intera serata agli sponsor, tra cui “Charm” di Maria Rosaria Barranca, che ha presentato le sue collezioni durante la seconda serata della kermesse, così come la stilista Georgeta Surcel, e poi momenti dedicati al fitness e al benessere con kangoo jumps, proposti dai loro fondatori italiani Antonio e Giovanni De Luca, titolari tra l’altro del brand De Luca, una serie di prodotti di alta artigianalità, tra cui una birra fatta con eccellenti materie prime calabresi e al nuovo progetto moda “GDL”. Nel corso delle serate c’è stato spazio anche al brand Eminence di Gino Russo, a 011 style di Luigi Burzio e allo sponsor ufficiale dei costumi “Te quiero mucho” di Maurizio Esposito e al brand internazionale “Mac Alyster”, che ha raccolto applausi per la nuova collezione di borse.

Hanno inoltre contribuito alla realizzazione dell’evento gli sponsor Giuseppe Gualtieri, Re Drink, Gifra e l’orafo Luigi Mungo. In giuria esponenti di spicco del mondo dello spettacolo, della TV e del cinema, tra questi Massimo Boldi, l’ex senatore Antonio Razzi, divenuto noto al pubblico social per i divertenti Tik Tok, oltre che per la partecipazione al programma televisivo di RaiUno “Ballando con le stelle” e Ciro Montemiglio, direttore di “Obsession Magazine” (già direttore di Playboy Italia). Un ringraziamento particolare è stato fatto anche al Comune di Cirò, rappresentato durante la serata dal Sindaco Mario Sculco, dall’Assessore Salvatore Giardino e dal Vicesindaco Fortunato Strumbo. Ospiti della serata anche il Patron onorario Gino Bombardiere, un ritorno dopo 5 anni, che ha generato molto entusiasmo, la “Venere 2022” Mariantonietta Notaro e la “Venere 2020” Aurora Filitti.

Le altre fasce attribuite dalla giuria sono state: “Venere Eleganza” Arianna Gigli, “Venere Magna Grecia” Tanya Convertini, “Venere Kangoo jump” Valentina Dell’Aquila, “Venere Eminence” Ilenia Liguori, “Venere Fotogenia” Giada Bosi, “Venere Tv” Carolina Cau, “Venere Sorriso” Manuela Del Giudice, “Venere Spettacolo” Alessandra Gurnari, “Venere Te Quiero Mucho” Giulia Liggieri, “Venere Orafo Luigi Mungo” Eleonora Imbriani, “Venere Mac Alyster” Miriam Elamri, “Venere Simpatia” Felicia Miraglia, “Venere Moda” Anastasia Greco, “Venere Charm” Annarita Ciaccio, “Venere fitness” Angelica Picciafuoco, “Venere Gifra” Vanessa Di Dio, “Venere Mediterranea” Desirée De Biasio, “Venere next” Carmela Alongi, “Venere De Luca” Dalila Venneri, “Venere Giuseppe Gualtieri” Ileana Le Pera, “Venere Radio Bellezza Italiana” Melissa Ambrifi, “Venere Nonsolomodanews” Milena Spadanuda, “Venere 011style” Marida D’Onofrio, “Venere GDL” Francesca Catalano, “Venere selezione carni” Alessia Mastria, “Venere Social” Lucrezia Vito, “Venere delle Veneri” Helena Carrozzino. I fotografi ufficiali sono stati Nina Lagi, Simone Olivadoti, Artista DC, Marco Gigliotti.