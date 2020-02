Gli smartphone con display pieghevole saranno il futuro? Ancora non conosciamo la risposta, ma sappiamo che già alcune grandi aziende stanno proponendo smartphone con questa caratteristica e molte lo faranno a breve.

A percorrere per prima questa strada è stata Royole con il suo FlexPai, ma in seguito sono arrivati il Galaxy Fold di Samsung, il Mate X di Huawei ed il Motorola RAZR 2019. A brevissimo dovrebbe arrivare anche il Samsung Galaxy Z Flip.

Tuttio i marchi che hanno proposto smartphone con display pieghevole sono supportati da aziende affermate... esclusa una società che nel giro di poche settimane ha annunciato ben due dispositivi di questo tipo.

La società in questione è la Escobar Inc, che prima ha lanciato l'Escobar Fold 1 e che adesso propone l'Escobar Fold 2.

Il marchio Escobar richiama il nome di Pablo Escobar, forse il più famoso narcotrafficante di tutti i tempi, non a caso. Infatti, la Escobar Inc. è stata fondata dal fratello.

I due smartphone hanno per certo caratteristiche molto interessanti, ma ancor più interessanti sono i prezzi a cui vengono venduti, tanto da far pensare che il tutto sia classificabile come una vera e propria truffa.

Ed a rendere tale ipotesi per nulla peregrina è il fatto che il primo modello non sarebbe ancora stato consegnato a chi lo ha ordinato in pre-vendita, mentre le immagini del secondo fanno pensare che sia il Fold 2 sia il prodotto di un banale copia e incolla di un Galaxy Fold.