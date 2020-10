XSEMPRE RADIO è il nome della radio fm creata da Mistmenfly e il suo staff curata anche dal produttore Mas che ha anche lui finanziato al progetto.

La potete trovare alle frequenze 87.6.

Nei prossimi giorni cominceranno ad arrivare i primi ospiti, sia nomi importanti che emergenti, anche perché la radio è stata creata proprio per dare spazio ai nuovi talenti per poter far emergere la loro creatività, con interviste e tanta bella musica.